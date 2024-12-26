Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İşte 2024'ün son seçim anketi: Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?

İşte 2024'ün son seçim anketi: Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?

10:3426/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Areda Survey sordu, Türk halkı cevapladı.
Areda Survey sordu, Türk halkı cevapladı.

Areda Survey, seçim anketi yayınlandı. 24-25 Aralık’ta 2 bin 896 kişinin katılımı ile yapılan araştırmada katılımcılara, “Bu pazar Milletvekilliği Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların %33,6’sı AK Parti’ye oy vereceğini söylerken ikinci sıradaki isim %30,1 ile CHP oldu. MHP %9,4 ile üçüncü sırayı aldı, DEM Parti ise %9,3’de kaldı.

Areda Survey, Türk halkına bu sefer seçimi sordu. 24– 25 Aralık tarihleri arasında 2 bin 896 kişinin katılımı ile yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar içerdi. Araştırmada katılımcılara “Bu pazar Milletvekilliği Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.


AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ

Ankete katılanların parti tercihinde AK Parti ilk sırayı aldı. Katılımcıların yüzde 33,6’sı AK Parti’ye oy vereceğini belirtti. CHP yüzde 30,1 ile ikinci sırada kalırken, MHP yüzde 9,4 ile üçüncü sırada yer aldı. DEM Parti'yi 9,3 ile dördüncü olurken, onu takip eden İYİ Parti 5,1 ve Yeniden Refah Partisi ise yüzde 4,5 şeklinde sıralandı.




#Areda Survey
#Seçim
#Türkiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB Açık Lise 1. dönem AÖL sınav sonuç ne zaman açıklanacak?