İşte 2024'ün son seçim anketi: Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?

Areda Survey, Türk halkına bu sefer seçimi sordu. 24– 25 Aralık tarihleri arasında 2 bin 896 kişinin katılımı ile yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar içerdi. Araştırmada katılımcılara “Bu pazar Milletvekilliği Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların parti tercihinde AK Parti ilk sırayı aldı. Katılımcıların yüzde 33,6’sı AK Parti’ye oy vereceğini belirtti. CHP yüzde 30,1 ile ikinci sırada kalırken, MHP yüzde 9,4 ile üçüncü sırada yer aldı. DEM Parti'yi 9,3 ile dördüncü olurken, onu takip eden İYİ Parti 5,1 ve Yeniden Refah Partisi ise yüzde 4,5 şeklinde sıralandı.