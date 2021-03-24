Gündem AK Partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolarda kimler olacak?
POLİTİKA

AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolarda kimler olacak?

2023’te yapılması planlanan seçim öncesi AK Parti’nin son büyük kongresi bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine yönelik bir manifesto ve yol haritası açıklayacak. Kongrede şekillenecek ve AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak kadroya ilişkin detayları paylaşan Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, siyasi tecrübesi ve yetenekleri güçlü olan isimlerin parti yönetimine alınacağını ve birden fazla şapkaya sahip olan isimlerin sayısının azaltılacağını aktardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolarda kimler olacak?
AK Parti’nin kongresi “Türkiye için güven ve istikrar” sloganıyla yapılacak.

AK Parti’nin bugün “Türkiye için güven ve istikrar” sloganıyla yapılacak 7. Olağan Büyük Kongresi ve olası kabine değişikliğinde merak edilen 7 soru cevap bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Manifestosu’nu açıklayacak. Kongre’de en çok merak edilen partideki değişim olacak.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü “Ak Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolarda kimler olacak?” başlıklı köşe yazısında, bugün oluşacak yönetimin partiyi 2023 seçimlerine taşıyacağını ifade etti. Acet, değişimin ipuçlarını şöyle aktardı:

https://www.yenisafak.com/yaza...

Bugün yapılacak olan Ak Parti 7’inci Olağan Büyük Kongresi’nin 2023’e giden güzergâhta iktidar partisinin son büyük kongresi olduğu anlamına geliyor. Ak Parti Kongre sürecinde 973 ilçenin 715’inin ilçe başkanını, 81 ilin 52’sinin il başkanını değiştirdi. Yani teşkilatlarda toplamda yüzde 70’lere varan bir yenilenme oldu.

Erdoğan’ın çeşitli vesilelerle dillendirdiği görüşlerinden, yeni döneme ilişkin ne türden arayışlar içinde olduğunu çıkartabiliyoruz.

İki ana başlıkta toplamak gerekirse;

1- 2023 yolunda siyasi tecrübesi ve yetenekleri güçlü olan isimlerin parti yönetimine alınması,

2- Birden fazla şapkaya sahip olan isimlerin sayısının azaltılması, hatta ihtimal, sıfırlanması.

Vekil sadece vekil olacak, MKYK üyesi sadece MKYK üyesi olacak, Kabine üyesi sadece Kabine üyesi olacak.

İstisnai isimler olabilir ama genel eğilimin bu yönde olduğu artık bir sır değil. Mevcut MKYK’nın yarısı, halen Meclis’te Ak Parti sıralarında oturan isimlerden oluşuyor.

Burada vekil hiç olmasın düşüncesine göre bir şekillenme olursa, bir de bunun üstüne 50 kişiden oluşan sayının artırılması söz konusu olursa, gerçekten ilgi çekici bir MKYK listesinin oluşacağı öngörülebilir.

Bu anlamda bu listede yer alabileceği düşünülen, eski bakanlardan, eski milletvekillerinden, eski belediye başkanlarından çok sayıda isim kulağımıza geliyor.

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