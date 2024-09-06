AK Parti'yi örnek alacaklar: CHP'ye 3 dönem kuralı geliyor

CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı başladı. Tüzük değişikliklerinin ele alınacağı kurultayın açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.





7 ve 8 Eylül'de de devam edecek kurultaydan tarihi önemde kararlar çıkması bekleniyor.





Bu kapsamda tüzüğü şekillendirecek parti içi talepler arasında ön seçim ve üç dönem kuralı öne çıkıyor.









CHP'de 3 dönem kuralı geliyor





İddialara göre bu kapsamda tüzükle beraber yeni dönemde CHP'de 3 dönem kuralı geliyor.





3 dönem kuralını ilk uygulayan partinin AK Parti olduğu biliniyor.





Buna göre milletvekilleri ve belediye başkanları merkez yoklamasıyla üç dönemden fazla aday olamayacak.





Genel başkanlık da 3 dönem kuralına uyacak





Üç dönem kuralı için 2019 seçimi milat olarak kabul edilecek. 3 dönem kuralı genel başkanlık için de uygulanacak.





Belediye başkanları, seçim bölgelerini değiştirdiklerinde 3 dönemden fazla aday olabilecekler.





Genel başkan adaylığı için yüzde 5 imza





Bunun yanında yeni tüzüğe göre genel başkan adaylığı için en az yüzde 5 imza yeterli olacak. ⁠Genel başkan, vekillerin yüzde 15’ini belirleyebilecek.





Milletvekilinin hangi yöntemle belirleneceğine il örgütü karar verecek.







