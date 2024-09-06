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AK Parti'yi örnek alacaklar: CHP'ye 3 dönem kuralı geliyor

Siyasi çalkantılarla boğuşan CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı sürerken, kabul edilmesi beklenen yeni tüzükle birlikte partide 3 dönem sınırı getirileceği öngörülüyor. Bu düzenlemeye göre, genel başkan, milletvekilleri ve belediye başkanları 3 dönemden fazla görevde kalamayacak.

14:10 - 6/09/2024 Cuma
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Özgür Özel
Özgür Özel

CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı başladı. Tüzük değişikliklerinin ele alınacağı kurultayın açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.


7 ve 8 Eylül'de de devam edecek kurultaydan tarihi önemde kararlar çıkması bekleniyor.


Bu kapsamda tüzüğü şekillendirecek parti içi talepler arasında ön seçim ve üç dönem kuralı öne çıkıyor.



CHP'de 3 dönem kuralı geliyor


İddialara göre bu kapsamda tüzükle beraber yeni dönemde CHP'de 3 dönem kuralı geliyor.


3 dönem kuralını ilk uygulayan partinin AK Parti olduğu biliniyor.


Buna göre milletvekilleri ve belediye başkanları merkez yoklamasıyla üç dönemden fazla aday olamayacak.


Genel başkanlık da 3 dönem kuralına uyacak


Üç dönem kuralı için 2019 seçimi milat olarak kabul edilecek. 3 dönem kuralı genel başkanlık için de uygulanacak.


Belediye başkanları, seçim bölgelerini değiştirdiklerinde 3 dönemden fazla aday olabilecekler.


Genel başkan adaylığı için yüzde 5 imza


Bunun yanında yeni tüzüğe göre genel başkan adaylığı için en az yüzde 5 imza yeterli olacak. ⁠Genel başkan, vekillerin yüzde 15’ini belirleyebilecek.


Milletvekilinin hangi yöntemle belirleneceğine il örgütü karar verecek.



#CHP
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