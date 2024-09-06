AK Parti'yi örnek alacaklar: CHP'ye 3 dönem kuralı geliyor

CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı başladı. Tüzük değişikliklerinin ele alınacağı kurultayın açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.
7 ve 8 Eylül'de de devam edecek kurultaydan tarihi önemde kararlar çıkması bekleniyor.
Bu kapsamda tüzüğü şekillendirecek parti içi talepler arasında ön seçim ve üç dönem kuralı öne çıkıyor.
CHP'de 3 dönem kuralı geliyor
İddialara göre bu kapsamda tüzükle beraber yeni dönemde CHP'de 3 dönem kuralı geliyor.
3 dönem kuralını ilk uygulayan partinin AK Parti olduğu biliniyor.
Buna göre milletvekilleri ve belediye başkanları merkez yoklamasıyla üç dönemden fazla aday olamayacak.
Genel başkanlık da 3 dönem kuralına uyacak
Üç dönem kuralı için 2019 seçimi milat olarak kabul edilecek. 3 dönem kuralı genel başkanlık için de uygulanacak.
Belediye başkanları, seçim bölgelerini değiştirdiklerinde 3 dönemden fazla aday olabilecekler.
Genel başkan adaylığı için yüzde 5 imza
Bunun yanında yeni tüzüğe göre genel başkan adaylığı için en az yüzde 5 imza yeterli olacak. Genel başkan, vekillerin yüzde 15’ini belirleyebilecek.
Milletvekilinin hangi yöntemle belirleneceğine il örgütü karar verecek.