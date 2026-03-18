Akademide başarı barajı yüksek olacak

Yeni modelde eğitim süresi 4 dönem olarak planlandı, bazı programlarda ise 3 dönem uygulanabilecek. Her dönem 10 ila 14 hafta sürecek. Teorik eğitimde adaylar her dersten en az iki yazılı sınava girecek ve başarılı sayılmak için en az 60 ortalama şartı aranacak. Bu barajı geçemeyenlere ek sınav hakkı verilecek, başarısız olanların ilişiği kesilecek. Uygulamalı eğitimde adaylar üç aşamalı değerlendirmeye tabi tutulacak. En az 70 puan şartı aranacak. Adaylara sağlık raporuna dayalı 19 gün, mazeret için 10 gün izin verilecek. Devamsızlık affı olmayacak.