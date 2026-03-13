Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne YÖKAK'tan tam akreditasyon

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 100’ü aşkın üniversite arasından Tam Akreditasyon alan 6 üniversiteden biri olarak yükseköğretimde kalite ve mükemmellik konusunda ayrıcalıklı bir konuma yükseldi. Bu prestijli başarı, üniversitenin hem akademik hem de idari süreçlerinde güçlü ve sürdürülebilir bir kalite yönetimi benimsediğinin somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

YÖKAK değerlendirmesinden tam not

Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının eğitim, araştırma ve idari hizmet süreçlerinin kalite düzeylerini değerlendiren bağımsız bir kuruluş olan Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında üniversiteler kapsamlı bir dış değerlendirme sürecinden geçiriliyor.

Bu süreçte kurumların eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ile yönetişim ve idari hizmet süreçleri; planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma döngüsü çerçevesinde inceleniyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi de bu kapsamda YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımı tarafından değerlendirme sürecinden geçti.

"Faaliyetlerimizin ulusal ve uluslararası kalite standartlarında"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, yaptığı değerlendirmede elde edilen akreditasyonun üniversitenin kalite odaklı çalışmalarının güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, yükseköğretimde kalite kültürünü kurumsal bir yaklaşımla sürdürdüklerini ifade etti.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek

Prof. Dr. Şimşek, üniversitenin kalite yolculuğunda kararlılıkla ilerlediğini belirterek; “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak yükseköğretimde kalite yolculuğumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında üniversitemizin 5 yıllık tam akreditasyon alan altı üniversiteden biri olması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Aldığımız bu akreditasyon, tüm faaliyetlerimizin ulusal ve uluslararası kalite standartlarıyla uyum içerisinde yürütüldüğünün güçlü bir göstergesi ve tescilidir.” ifadelerini kullandı.

Ön ziyaret ve saha incelemeleri

KAP süreci kapsamında FSMVÜ için 5 Kasım 2025 tarihinde çevrim içi ortamda ön ziyaret gerçekleştirildi. Ardından değerlendirme takımı tarafından 23–26 Kasım 2025 tarihleri arasında saha ziyareti yapılarak akreditasyon ölçütlerine ilişkin uygulamalar ve çalışmalar yerinde incelendi.

39 üniversite akreditasyon aldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi, kalite güvencesi alanında sürdürülebilirliğin sağlanması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 39 üniversite Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazandı.

YÖKAK’ın Mart 2026 Kurul toplantısında alınan kararla aralarında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin de bulunduğu çok sayıda üniversite 2025 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akredite edildi. Program kapsamında 4 üniversite için ise akreditasyonun reddine karar verildi.