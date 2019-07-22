Akar-Jeffrey görüşmesinde Fırat'ın doğusu ele alındı

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti. Görüşmede Fırat'ın doğusu ve güvenli bölge meselesi ele alındı.

Bakan Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’i kabul etti. Görüşmede; Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ve DEAŞ’la mücadele başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.https://t.co/W61FsP3Dw8#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/VrYu8iyEmJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 22 Temmuz 2019

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Akar, Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ile Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Akar tarafından ABD'li üst düzey yetkililerin terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi.

İki ülkenin askeri heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara yarından itibaren MSB'de devam edilmesinde mutabık kalındı."

OYNAT 00:47 Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Görüştü Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Görüşmede, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ile DEAŞ'la mücadele başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder