Gündem Akar-Jeffrey görüşmesinde Fıratın doğusu ele alındı
ANKARA

Akar-Jeffrey görüşmesinde Fırat'ın doğusu ele alındı

Milli Savunma Bakanlığından, Bakan Hulusi Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul ettiği bildirildi. Bakanlık açıklamasında, "Akar, Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ile Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey
Milli Savunma Bakanı Akar - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti. Görüşmede Fırat'ın doğusu ve güvenli bölge meselesi ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Akar, Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ile Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Akar tarafından ABD'li üst düzey yetkililerin terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi.

İki ülkenin askeri heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara yarından itibaren MSB'de devam edilmesinde mutabık kalındı."

Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Görüştü
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Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Görüşmede, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ile DEAŞ'la mücadele başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.


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