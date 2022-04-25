Akar: Pençe-Kilit operasyonunda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırın sıfır noktasından Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti. Akar, operasyonun başarıyla tamamlanmasıyla hudut hattını kilitleyeceklerini ve teröristlerin sınırlara girmelerinin mümkün olmayacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınırın sıfır noktasında bulunan 3’üncü Piyade Tümeni’ne ait Taktik Komuta Yeri’ne gitti.

Pençe Kilit Operasyonu’nun gerçekleştirildiği Zap’a sadece 10 kilometre mesafedeki Taktik Komuta Yeri’nde sahadaki son duruma ilişkin brifing alan Akar, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

"Bu yılın başından beri 991 terörist etkisiz hale getirildi"

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Mehmetçik'in bugüne kadar önemli işler gerçekleştirdiğini aktaran Akar, “İnşallah bundan sonra da aynı tertip ve düzende çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle harekatımızı başarıyla sonuçlandıracağız” dedi.

Terörle mücadelede 24 Temmuz 2015’ten itibaren yeni bir safhaya geçildiğini hatırlatan Akar, “Yurt içi, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bugüne kadar toplam 34 bin 259 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 991 oldu. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek ve asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

“Pençe Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi"

Pençe Kilit Operasyonu’ndaki son duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, şu açıklamalarda bulundu:

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“Pençe Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Onlara şükran borçluyuz. Hatıralarını her zaman şükranla yad edeceğiz. Onların kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız ve sonuna kadar faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Operasyonumuzun başarıyla tamamlanmasıyla birlikte hudut hattını tamamen kilitleyeceğiz. Teröristlerin sınırlarımıza girmesi mümkün olmayacak. Faaliyetlerimiz komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde devam ediyor. Tek hedefimiz teröristler. Ülkemizi, hudutlarımızı, güvenlik güçlerimizi terör saldırılarından korumak için çaba gösteriyoruz.”

“Terör örgütünde çöküş var”

Operasyonda ilk safhanın başarıyla tamamlandığını vurgulayan Akar, “Şu anda teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Mehmetçik'in nefesini her an enselerinde hissediyorlar. Terör örgütünde bir çöküş var. Bununla alakalı terörist ifadeleri, istihbarat raporları var. Artan bir şiddet ve tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Akar, terör örgütü PKK ve YPG’nin birbirinden farkının olmadığını belirterek, “Bunlara içeriden ve dışarıdan kim destek verirse versin bu beyhude bir gayrettir. Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalıdır. Teröristler, Mehmetçiğin şefkatli, yargının adaletli ellerine teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını anlamalıdır. İnşallah bundan önceki terör hedeflerinin olduğu gibi bundan sonraki terör hedeflerinin de sonunu getireceğiz” dedi.

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