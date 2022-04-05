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Gündem Akar Ukraynadaki Türklerin tahliyesine çalışıyoruz
ANKARA

Akar: Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine çalışıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mariupol'daki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklama yaptı. Akar "Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine çalışıyoruz. Yakında olumlu gelişmeler olacak" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Akar: Ukraynadaki Türklerin tahliyesine çalışıyoruz
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mariupol'daki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklama yaptı. Akar "Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine çalışıyoruz. Yakında olumlu gelişmeler olacak" dedi.

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