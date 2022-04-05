Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mariupol'daki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklama yaptı. Akar "Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine çalışıyoruz. Yakında olumlu gelişmeler olacak" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mariupol'daki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklama yaptı. Akar "Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine çalışıyoruz. Yakında olumlu gelişmeler olacak" dedi.
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