Akar ve ABD'li mevkidaşı telefonda görüştü

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'Terörist' ilan edilen ormancı kahraman çıktı: Kendisini darp edenlerin evlerini kurtarmış

İzmir’de çıkan orman yangınında elindeki pürmüzle 'karşı ateş' metoduyla yangını kontrol atına almaya çalışırken, çevredeki halk tarafından darp edilen, sosyal medyada da linç edilen ormancı Özkan Özbedel yaşadıklarını anlattı: "Vatandaşlarımızın bizi öyle tanımaları beni çok üzdü. İşime devam ettim fakat olay sosyal medyada yayıldıktan sonra özellikle eşim, kızlarım, annem ve babam çok endişe ettiler." OGM Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Özbedel'in kendisine saldıran insanların evlerini yanmaktan kurtardığını söyledi.