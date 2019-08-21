Gündem Akar ve ABDli mevkidaşı telefonda görüştü
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li Mark Esper mevkidaşı ile görüştü

Akar ve ABD'li mevkidaşı telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılması hususunda mutabık kaldı.

Haber Merkezi AA
Mark Esper - Hulusi Akar (arşiv)
Mark Esper - Hulusi Akar (arşiv)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Bakan Akar Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentileri ifade ederek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

  • Akar ile Esper güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı.

Görüşmede, planlamanın ilerideki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

Güvenli Bölge görüşmeleri tamamlandı
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