Akar ve ABD'li mevkidaşı telefonda görüştü

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Dikkatsizlik kazaya neden oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, çevre yolu Bursa kavşağında Kütahya istikametine gitmekte olan aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bunun sonucunda araç yoldan çıkarak yan yattı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ve yolcuların olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri gerçekleştirildi.