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POLİTİKA

Akar ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Gara ziyareti: Görüşme bir saat sürdü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki odasında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme bir saat sürdü. Akar, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularına "Teşekkür ederim. Konu malum" cevabını verdi.

Haber Merkezi DHA
Görüşmeden servis edilen ilk kare.
Görüşmeden servis edilen ilk kare.

Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin bilgilendirme yapılması amacıyla, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekleştirdi.

Görüşme Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makam odasında yapıldı ve bir saat sürdü. Bakanlara, Kılıçdaroğlu'nun odasına kadar AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da eşlik etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularına Bakan Akar, "Teşekkür ederim. Konu malum" yanıtını verdi.

İkinci durak İYİ Parti

Bakanlar Akar ve Soylu, saat 14.00'de de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i genel merkezde ziyaret ederek Gara operasyonu hakkında bilgilendirecek. İki bakan, ziyaretlerinin ardından TBMM Genel Kurul'da milletvekillerine operasyona ilişkin bilgi verecek.

Bakanlar Soylu ve Akar'dan CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret
GÜNDEM
Bakanlar Soylu ve Akar'dan CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret
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