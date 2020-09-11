Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında F-16'ların katılımıyla hava hücum görevi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi."
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/AJYVycBeGJ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/AJYVycBeGJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2020