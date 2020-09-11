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Gündem Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında F-16ların katılımıyla hava hücum görevi icra edildi
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Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında son durum

Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında F-16'ların katılımıyla hava hücum görevi icra edildi

KKTC'de icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi.

Haber Merkezi DHA
Tatbikata katılan F-16 savaş uçağı.
Tatbikata katılan F-16 savaş uçağı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi."


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