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Akdeniz'de 6,0 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden hissedildi

Akdeniz'de 6,0 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden hissedildi

03:2414/05/2025, Çarşamba
AA
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Muğla'da deprem anında güvenlik kamerasına yansıyan görüntü
Muğla'da deprem anında güvenlik kamerasına yansıyan görüntü

Akdeniz'de saat 01.51'de 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirlenen deprem, çevre illerden de hissedildi.

Akdeniz'de saat 01.51'de 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


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