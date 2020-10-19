Akıncı değil Mankurt: Kıbrıs'ta Türk nüfusu nasıl yüzde 68'den yüzde 18'e düştü?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimlerden Ersin Tatar galip çıkarken bir önceki Cumhurbaşkanı olan Mustafa Akıncı kaybeden taraf oldu.

Akıncı'nın, Türkiye ile bir Rum gibi ilişki kurması halkta karşılık bulmazken mankurtlaşmış bir zihne gereken cevap verildi.

Adanın kaderini 5 bin oy fark belirlerken oyların 67.332'sini Ersin Tatar alırken 62.910'unu Akıncı aldı.

İlk turda Akıncı'nın önde bitirdiği bölgeler mor ile gösterilirken, Ersin Tatar'ın önde bitirdiği bölgeler turuncu ile gösteriliyor.

Osmanlı'da kültürü taşıyan Akıncılardı

Osmanlı bir bölgeyi fethetmeye karar verdiğinde ilk önce Akıncıları gönderir, bölgede Türk kültürünün yeşermesine zemin hazırlardı.

Türk kültürünün yeşerdiği topraklardan Türkiye'yi atmak imkansız hale gelirken stratejik noktalar tehlikeden arındırılırdı.

Mustafa Akıncı'nın davranışlarının aksine soyadı oldukça manidar: Akıncı. Muhtemelen, Kıbrıs'a gönderilen Türk akıncılardan birinin torunu olduğu için böyle bir soy isme sahip. Adadan toprak vermeyi vaat eden Akıncı'nın seçimleri kaybetmesinde de Akıncı ruhlu Kıbrıs Türklerinin etkisi büyük.

Adada Türk nüfus 1800'lü yıllarda %68 oranında çoğunluktu.

Kıbrıs'ın Türkleşmesi: Adadaki Türk nüfus nasıl yüzde 68'den yüzde 18'e düştü?

Türkiye, 1974 yılında soydaşlarına yapılan zulme daha fazla seyirci kalamamış bütün dünyayı karşısına alıp adaya çıkarma yapmıştı.

Osmanlı adayı fethettikten sonra adaya Anadolu'dan Türkleri yerleştirmiş, böylece Anadolu için son derece stratejik olan bu ada Türk etkisi altında kalmıştı.

Sistemli Yunan katliamları ile Türk nüfusu 1960'lı yıllarda %18'e düştü.

Adada 19. yüzyılda nüfusun çoğunluğu Türk'tü.1800'lü yıllarda halkın yüzde 68.7'si Türk'ken Yunan isyanları ile birlikte Türk nüfusa sistematik bir soykırım başlatıldı. 1960'lı yıllara geldiğimizde ise Türk nüfusu tam yüzde 40 erimiş yüzde 18'e düşmüştü.

Kıbrıslı Türklere yapılan zulmün simgeleşmiş fotoğrafı.

Yunanistan adaya Rum taşıyor

Yunan tarafı son yüz yılda adaya sürekli Rum nüfusu taşırken giderek kalabalıklaşan bu etnik topluluk 1960'lı yıllarda Kanlı Noel gibi sayısız katliama girişmişti.

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20 Aralık 1963 günü Rumlar 30 farklı Türk köyüne aynı anda saldırı başlatmış, masum çocukları, kadınları katletmiş, köyleri yakmıştı.

Michael Stephen 'The Cyprus Question' adlı kitabında yaşanan vahşeti şöyle özetliyordu:

'Türk evlerine geldiğimde dehşete düştüm. Duvarlar dışında tamamen yok olmuşlardı. Bir napalm saldırısının bile bu kadar büyük bir yıkım yaratabileceğinden şüphe etmekteyim.'

Pirus Zaferi'ne dönüşmeden önlem alınmalı.

Tatar'ın galibiyeti Pirus zaferine dönüşmemeli

Tarihsel süreçte yaşanan acılar gösteriyor ki önlem alınmazsa sonunda zararlı çıkan Türkler oluyor. Adadaki demografik yapı Yunan tarafınca sinsi bir şekilde değiştirilirken Akıncı'nın aldığı oy oranı da bazı detayları düşündürüyor.

Türkiye'nin garantörlüğü altında olan adanın stratejik önemi de göz önüne alındığında şehitlerin kanıyla yeşeren bu toprakları korumak için her türlü tedbirin alınması şart.

OYNAT 04:52 Kıbrıs Fatihi: Lala Mustafa Paşa Adını bakır madenlerinden alan ve günümüzde de facto olarak ikiye bölünmüş olan Kıbrıs, Akdeniz'in en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Akdeniz'i denetler duruma gelen Osmanlı Devleti ise ticaret yollarını güvenlik altında tutabilmek için korsanların varlığına son vermek üzere Kıbrıs'a yöneldi. Kıbrıs Fatihi olarak nam salan Lala Mustafa Paşa'nın kumanda ettiği Osmanlı ordusu tarafından fethedilen Kıbrıs, tam 307 sene boyunca Osmanlı egemenliği altında kaldı. Peki, Şirvan ve Gürcistan Fatihi unvanlarına da sahip olan Osmanlı veziri Lala Mustafa Paşa, Kıbrıs'ı nasıl fethetti?

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