Gündem AKOM İstanbulluları uyardı Sıcaklık 12 derece birden düşecek
İSTANBUL

AKOM İstanbulluları uyardı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek

İstanbul’un, perşembe gününden itibaren soğuk, kar yağışlı ve fırtınalı bir havanın etkisine girmesi bekleniyor. Yetkililer, hava sıcaklığının 12 dereceye kadar düşeceğini, 3 gün sürecek yağışlı hava boyunca sürücü ve yayaları don ve buzlanmaya karşı uyardı.

Haber Merkezi İHA
Yetkililer, perşembe günü için İstanbulluları uyarıyor.
Yetkililer, perşembe günü için İstanbulluları uyarıyor.


Meteoroloji yetkilileri İstanbul için uyarı üstüne uyarı yapıyor. Bugün hava sıcaklığının 15 derecelere kadar yükselmesi, gün boyu havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde (14-17 derece) seyreden hava sıcaklıklarının, yarın akşama kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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Sibirya üzerinden geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre; yarın akşam saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havalar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 8-12 derece birden azalarak kar değerlerine gerileyeceği hesaplanıyor.

Meteoroloji'den İstanbullular'a uyarı üstüne uyarı: Kar, yağmur ve fırtına beklentisi
GÜNDEM
Meteoroloji'den İstanbullular'a uyarı üstüne uyarı: Kar, yağmur ve fırtına beklentisi

3-6 derece altında seyretmesi bekleniyor

Perşembe sabah saatlerinden itibaren Pazar gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da hava sıcaklığının 6-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri olan 3-6 derece altında seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da daha önce şehrin yüksek ve kırsal kesimlerine yağan kar yağışının, bu defa şehir merkezinde de kürenecek kadar kar örtüsüne neden olacağı belirtiliyor.

Toplu taşıma araçlarını kullanın

Yetkililer, vatandaşları perşembe ve pazartesi günleri arasında oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyarırken, mümkün mertebe toplu taşımanın kullanılması; muhtemel su baskını, göllenme, sel, taşkın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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