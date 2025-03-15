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Akrabalar arasındaki alacak verecek kavgasında kan aktı

Akrabalar arasındaki alacak verecek kavgasında kan aktı

22:1715/03/2025, Cumartesi
IHA
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Bolu'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki akraba sokak üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bolu'da iki akraba arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Çıkınlar Mahallesi Kasımpatı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Emin Ö.(35) ile Adnan Ç. sokak üzerinde karşılaştı. İki akraba arasında çıkan tartışmanın alevlenmesiyle Adnan Ç. yanında bulunan tabanca ile Emin Ö.'ye ateş etti. Emin Ö. kanlar içerisinde yerde yığılırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Emin Ö., hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Adnan Ç., polis ekiplerinin teknik takibi sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Emin Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.




#Bolu
#Kavga
#Silah

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