Akrabalar arasındaki mera kavgasında kan aktı

Olay, öğleden sonra Yediyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mera anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Aşmas ile Demirçarık aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 4 kişi taş ve sopalarla darp edilerek yaralanırken, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi ise silahla yaralandı.