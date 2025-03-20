Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Akrabalar arasındaki mera kavgasında kan aktı

Akrabalar arasındaki mera kavgasında kan aktı

23:0020/03/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Husumetli iki ailenin mera kavgasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Husumetli iki ailenin mera kavgasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da mera anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. İki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşen tartışma sonucu dokuz kişi yaralandı. Olaya karışan beş kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 9 kişi yaralandı. Jandarma olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Birbirlerine taş ve sopalarla saldırdılar

Olay, öğleden sonra Yediyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mera anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Aşmas ile Demirçarık aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 4 kişi taş ve sopalarla darp edilerek yaralanırken, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi ise silahla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Beş kişi gözaltına alındı

Jandarma ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına alırken, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Şanlıurfa
#Mera
#Kavga
#Akraba

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saat kaçta? 21 Mart İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri