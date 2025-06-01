Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Akran zorbalığı bu kez Antalya'da: İki kız, genç kızı darbedip o anları sosyal medyada paylaştı

Akran zorbalığı bu kez Antalya'da: İki kız, genç kızı darbedip o anları sosyal medyada paylaştı

21:061/06/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
İki kız, genç kızı darbettikleri anları kameraya aldı.
İki kız, genç kızı darbettikleri anları kameraya aldı.

Son dönemde artan akran zorbalığı son olarak Antalya'da yaşandı. Muratpaşa ilçesinde bir genç kız, erkek arkadaşları ile görüştüğü iddia edilen iki kız tarafından darbedildi. Zorla alıkoydukları genç kızı saçlarından tutup zorla özür dilettiren kızlar o anları sosyal medyada paylaştı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Antalya'da bir genç kız, erkek arkadaşları ile görüştüğü iddia edilen iki kız tarafından darp edilerek, çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde N.G. ve N.Ü. isimli genç kızlar, erkek arkadaşları ile ilişkisi olduğunu ileri sürdükleri ismi öğrenilemeyen genç bir kızı darp edip, o anların görüntülerini çekti. İkamet içerisinde genç kızı zorla alıkoydukları anlaşılan N.G. ve N.Ü., görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde darp edilen genç kızın saçından tutarak zorla "N.G.'den ve N.Ü.'den özür diliyorum. E. ve B. ile birlikte olduğum için" dedirten iki genç kız, görüntüleri "Öyle ben fenomenim diye ortalarda gezmekle olmuyor bu işler" yorumu ile paylaştı. 2 kişi tarafından darp edilen genç kızın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.



#Akran Zorbalığı
#Antalya
#Muratpaşa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF sonuçları sorgulama 2025: Açık öğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları