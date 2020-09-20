Aksaray karantina ihlali nedeniyle KYK yurduna yerleştirilen şahıs KPSS'ye ambulans ve polis eşliğinde getirildi

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Milli Savunma Bakanı Akar: Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’da bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesine ateş püskürdü. Akar, "Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.