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Koronavirüs Aksarayda karantina ihlali nedeniyle KYK yurduna yerleştirilen şahıs KPSSye ambulans ve polis eşliğinde getirildi
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Aksaray haber: KPSS'ye ambulans ve polis eşliğinde getirildi

Aksaray'da karantina ihlali nedeniyle KYK yurduna yerleştirilen şahıs KPSS'ye ambulans ve polis eşliğinde getirildi

Aksaray'da ailesi koronavirüse yakalanan ve karantina ihlali nedeniyle KYK yurduna yerleştirilen İbrahim Ö., Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) bugün yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne ambulans ve polis eşliğinde getirildi.

Haber Merkezi DHA
İbrahim Ö., ambulansla, karantinadan kaçma ihtimaline karşı da polis eşliğinde sınava gireceği Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu'na getirildi.
İbrahim Ö., ambulansla, karantinadan kaçma ihtimaline karşı da polis eşliğinde sınava gireceği Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu'na getirildi.

KPSS'nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bugün tüm yurtta yapılan oturumla gerçekleşti. Aksaray'da da sınava girecekler salonlara koronavirüs tedbirleri kapsamında alındı.

Ailesi koranavirüse yakalanan ve kendi testi negatif olmasına rağmen izole altında olması gerekirken karantina ihlali nedeniyle yurda yerleştirilen İbrahim Ö., yurttaki görevlileri KPSS'ye girmesi gerektiğini söyledi.

DHA

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İbrahim Ö., ambulansla, karantinadan kaçma ihtimaline karşı da polis eşliğinde sınava gireceği Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu'na getirildi.

Sınavdan sonra tekrar yurda götürüleceği belirtilen İbrahim Ö., ''112 ve polis ekiplerine yardımları için teşekkür ediyorum” dedi.

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Okul önlerinde bekleyen veliler ise sosyal mesafeye uymaları konusunda polis tarafından uyarıldı.

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