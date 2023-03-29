Akşener Erdoğan'ın katıldığı törene 'sahte temel atma töreni' diyerek depremzedeler için yapılan çalışmaları hedef aldı

Depremzedelerin yaralarını sarmak için yapılan çalışmaları hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da katıldığı törenin 'sahte temel atma töreni' olduğu iddia etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta depremin büyük hasar verdiği Hatay'da afet konutları ve hastanelerin temel atma törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu:
Erdoğan çalışmaların hemen başlatılması yönünde talimat verdi
Erdoğan, canlı bağlantıyla İskenderun, Antakya ve Defne'de devlet hastanesi, Kırıkhan'da köy evi, İskenderun, Altınözü ile Arsuz'da ise deprem konutlarının temel atma çalışmasının hemen başlatılması talimatını verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle temelleri atılan hastanelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Koca, Antakya Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi, Acil Durum Hastanesi ile Defne Devlet Hastanesinin temellerinin atıldığını, ayrıca Hatay'ın yeni yerleşim yeri Gülderen'de de 1000 yataklı bir şehir hastanesi kurulacağını söyledi.
Bakan Koca: Sadece 60 gün içinde vatandaşın hizmetine sunulacak
Erdoğan'ın katıldığı temel atma törenini hedef aldı
Depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken muhalefet de algı operasyonlarını sürdürdü. Muhalif haber siteleri ve sosyal medya hesaplarının Erdoğan'ın temel atma törenine ilişkin yaptığı gerçek dışı açıklamalara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de destek verdi.