Akşener Erdoğan'ın katıldığı törene 'sahte temel atma töreni' diyerek depremzedeler için yapılan çalışmaları hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da afet konutları ve hastanelerin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Muhalefetin 11 kenti ayağa kaldırmak için istenilen bir yıllık süreyle ilgili "Acele ediyorsunuz" eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milyonlarca vatandaşımızın kimsenin keyfini bekleyecek vakti de sabrı da dermanı da yok. Hatay yaralıyken diğer 80 ilimiz sağlıklı olamaz. Bu imtihanı birlikte vereceğiz." dedi. "Bugün ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Acaba bu belediyeler buralara uğradı mı?" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıkılan her şey yenisiyle inşa edilene kadar buralardan ayrılmayacağız." diye konuştu.