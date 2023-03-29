|
Reklam
Reklam
Gündem

Akşener'in 'Boş araziye beton döktüler' dediği Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları 4'üncü gününde de hız kesmeden devam ediyor

Muhalif haber siteleri ve sosyal medya hesaplarının Defne Devlet Hastanesi'ndeki temel atma törenine ilişkin yaydığı gerçek dışı iddialara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de destek verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törene, 'sahte temel atma töreni' diyerek depremzedeler için yapılan çalışmaları hedef aldı. Akşener'in 'Hastane temeli atıyoruz diye boş araziye beton döktüler' dediği Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları 4'üncü gününde de hız kesmeden devam ediyor.

11:34 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Depremzedelerin yaralarını sarmak için yapılan çalışmaları hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da katıldığı törenin 'sahte temel atma töreni' olduğu iddia etti.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için yapılan çalışmaları hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da katıldığı törenin 'sahte temel atma töreni' olduğu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta depremin büyük hasar verdiği Hatay'da afet konutları ve hastanelerin temel atma törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu:

"Bu şehirlerde yaşayan milyonlarca insanımızın kimsenin keyfini bekleyecek, kimsenin hesaplarının tekemmülünü bekleyecek vakti de sabrı da dermanı da yoktur. İşte biz bunun için bir yılda 319 bin konut yaparak altyapısıyla, iş yerleriyle, sosyal ve kültürel birimleriyle tüm ihtiyaçları tamamlayarak şehirlerimizi ayağa kaldırma sözü verdik."

Erdoğan çalışmaların hemen başlatılması yönünde talimat verdi

Erdoğan, canlı bağlantıyla İskenderun, Antakya ve Defne'de devlet hastanesi, Kırıkhan'da köy evi, İskenderun, Altınözü ile Arsuz'da ise deprem konutlarının temel atma çalışmasının hemen başlatılması talimatını verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da kalıcı konutların temelini attı: Yıkılan her şey yenisiyle inşa edilene kadar buralardan ayrılmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da kalıcı konutların temelini attı: Yıkılan her şey yenisiyle inşa edilene kadar buralardan ayrılmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da afet konutları ve hastanelerin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Muhalefetin 11 kenti ayağa kaldırmak için istenilen bir yıllık süreyle ilgili "Acele ediyorsunuz" eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milyonlarca vatandaşımızın kimsenin keyfini bekleyecek vakti de sabrı da dermanı da yok. Hatay yaralıyken diğer 80 ilimiz sağlıklı olamaz. Bu imtihanı birlikte vereceğiz." dedi. "Bugün ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Acaba bu belediyeler buralara uğradı mı?" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıkılan her şey yenisiyle inşa edilene kadar buralardan ayrılmayacağız." diye konuştu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle temelleri atılan hastanelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Koca, Antakya Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi, Acil Durum Hastanesi ile Defne Devlet Hastanesinin temellerinin atıldığını, ayrıca Hatay'ın yeni yerleşim yeri Gülderen'de de 1000 yataklı bir şehir hastanesi kurulacağını söyledi.

Bakan Koca: Sadece 60 gün içinde vatandaşın hizmetine sunulacak

Bakan Koca,
"Defne Devlet Hastanesi, 300 yatak kapasiteli olarak planlandı. 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathanesi ve tüm branşlarda hizmet verecek donanımı olacak. Sadece 60 gün içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak."
dedi.

Erdoğan'ın katıldığı temel atma törenini hedef aldı

Depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken muhalefet de algı operasyonlarını sürdürdü. Muhalif haber siteleri ve sosyal medya hesaplarının Erdoğan'ın temel atma törenine ilişkin yaptığı gerçek dışı açıklamalara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de destek verdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Erdoğan'ın katıldığı törene 'sahte temel atma töreni' diyerek depremzedeler için yapılan çalışmaları hedef aldı.

Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Boş araziye beton döküldüğünü öne süren Akşener,
" 'Hastane temeli atıyoruz' diye, Türkiye’ye yutturmaya kalktılar."
dedi. Akşener'in 'Hastane temeli atıyoruz diye boş araziye beton döktüler' dediği Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları 4'üncü gününde hız kesmeden devam ediyor.



#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Hatay
#Defne
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.