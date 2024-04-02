Akşener istifa etmedi kongreye gidiyor

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sonuçların ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi. Parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, demokrasilerde her konunun tartışılabileceğini ancak tek bir konunun tartışılamayacağını ifade eden Akşener, onun da seçmenin oyu olduğunu kaydetti. Akşener, “Demokrasilerde her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz, o da seçmenin hür iradesiyle sandığa attığı oyudur. Yani milletin sandıkta gösterdiği iradedir. Çünkü demokrasinin en temel ölçütü milletin hür iradesini yansıtma şartlarına sahip olabilmesidir” dedi.
KATILIM DÜŞÜK
Bu seçimde 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere 31 belediye kazandıklarını hatırlatan Akşener, düşük katılıma dikkat çekti. Akşener, “2023 yılındaki seçime göre milletimizin sandığa katılımdaki düşüşü hiçbir siyasi görmezden gelemez. Milletimiz alışılmış kutuplaştırmalara, suni kavgalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi” açıklamasında bulundu.
MESAJI ALDIK
İYİ Parti 31 Mart 2019’daki yerel seçimde yüzde 7,5 oy almıştı. Önceki geceki sonuçlardan sonra istifası yönünde çağrılar gelen Akşener sessizliğini bozdu. Geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin ilk turunda aldığı 9,7 oyun altında kalması halinde istifa edeceği belirtilen Akşener istifa etmedi, ancak olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu: “Siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Muhasebemizi yapacağız. Milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.”