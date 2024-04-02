Akşener istifa etmedi kongreye gidiyor

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sonuçların ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi. Parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, demokrasilerde her konunun tartışılabileceğini ancak tek bir konunun tartışılamayacağını ifade eden Akşener, onun da seçmenin oyu olduğunu kaydetti. Akşener, “Demokrasilerde her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz, o da seçmenin hür iradesiyle sandığa attığı oyudur. Yani milletin sandıkta gösterdiği iradedir. Çünkü demokrasinin en temel ölçütü milletin hür iradesini yansıtma şartlarına sahip olabilmesidir” dedi.