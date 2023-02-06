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Akşener sokağa çıkamaz: CHP'li Yaşar Okuyan'dan 6'lı Masa'yı karıştıran iddialar

CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'yı dağıtacağı imasında bulunarak, tehdit etti. Elinde İYİ Parti liderinin İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemine ait belgeler olduğunu ve bu belgeleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da dosya olarak sunduğunu Okuyan, "Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni. İhanettir" diyerek Akşener'e sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'yı dağıtacağı imasında bulunarak, tehdit etti.

CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'yı dağıtacağı imasında bulunarak, tehdit etti.

CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'yı dağıtacağı imasında bulunarak, tehdit etti. Elinde İYİ Parti liderinin İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemine ait belgeler olduğunu ve bu belgeleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da dosya olarak sunduğunu Okuyan, "Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni. İhanettir" diyerek Akşener'e sert tepki gösterdi.

İYİ PARTİ ORGANİZE EDİYOR

Okuyan katıldığı bir televizyon programında 'Kılıçdaroğlu kazanamaz' algısının İYİ Parti tarafından organize edildiğini iddia etti. Akşener ve ekibini 'ucuz politika' üretmekle itham eden Okuyan, Akşener'in 'kazanacak bir adayla çıkmalıyız' sözlerinin hatırlatılması üzerine "Meral Hanım çık da bir göreyim seni. Sen son seçimde adaylığını koydun yüzde 7 alamadın. Partisi yüzde 9.98 aldı. Kendisi yüzde 7'de kaldı" dedi. Okuyan sözlerinin devamında Akşener'in 6'lı Masa'yı dağıtma eğiliminde olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

Yaşar Okuyan

KONUŞTURTMASIN BENİ

"Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni. İhanettir. Olay 13 Şubat'ta başlayacak. Diğer partilerin tutumlarını da biliyorum 6'lı Masa içinde. İYİ Parti'nin de ne yapacağını görüyorum. Kılıçdaroğlu'na ben bunu bir sene önce masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım." Öte yandan İYİ Parti yöneticilerinin Okuyan hakkında bügün Ankara Adliyesine başvuruda bulunacağı öğrenildi.


#Meral Akşener
#Yaşar Okuyan
#CHP
#İYİ Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
6 dakika önce
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Akşener sokağa çıkamaz: CHP'li Yaşar Okuyan'dan 6'lı Masa'yı karıştıran iddialar
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