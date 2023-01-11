Gündem Akşener Türk bayrağını kaldıranlara tek kelime etmedi Şimdi değilse ne zaman sahip çıkacaksınız?
POLİTİKA

Akşener Türk bayrağını kaldıranlara tek kelime etmedi: Şimdi değilse ne zaman sahip çıkacaksınız?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin Türk bayrağını kaldırarak verdiği röportaja tek kelime etmedi. Akşener'in partisinin grup toplantısında gerçekleştirdiği 1 saat 10 dakikalık konuşmasında Nuşirevan Elçi'ye sessiz kalması dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşener Türk bayrağını kaldıranlara tek kelime etmedi: Şimdi değilse ne zaman sahip çıkacaksınız?
Akşener Türk bayrağını kaldıranlara sessiz kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi Rudaw'a verdiği röportajda Türk bayrağını kaldırmıştı. Elçi'ye yönelik eleştiriler sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında tek kelime etmemesi dikkat çekti.

TÜRK BAYRAĞINI KALDIRANLARA SESSİZ KALDI

CHP'li Nuşirevan Elçi, Rudaw'a verdiği röportajda Türk bayrağını kaldırmış ve özerklik çağrısı yapmıştı. Elçi'ye yönelik vatandaşlar tepki gösterirken Akşener sessiz kalmayı tercih etti.

Nuşirevan Elçi ne demişti:

Skandal sözlere imza atan Elçi "Türkiye’de yetkiler dağıtılmalı. Devletin şimdiki yapısı değiştirilmeli. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

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'Türk bayrağını kaldıracak kadar HDP yönetiyor'
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'Türk bayrağını kaldıracak kadar HDP yönetiyor'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin Türk bayrağını kaldırarak Rudaw'a verdiği röportajı eleştiren Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, CHP'yi HDP'nin yönettiğini belirtti. Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak ile beraber hazırlayıp sunduğu Hafıza programında konuşan Çelik, 'CHP genel merkezinde Türk bayrakları Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı tarafından kaldırıldı. HDP dengesi CHP genel merkezinde Türk bayraklarını kaldırtacak kadar yönetmeye başlamış' ifadelerini kullandı. Çelik yorumuna karşılık Kaynak ise, 'Ya bayrak için bu kadar can verilmedi mi? Bütün savaşlar onun için yapılmadı mı?' dedi.
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