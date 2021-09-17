Gündem Akşener ve Kılıçdaroğlu ayrı düştü CHP çok İYİ Parti tek adaydan yana
POLİTİKA

Akşener ve Kılıçdaroğlu ayrı düştü: CHP çok İYİ Parti tek adaydan yana

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar sürerken, CHP ve İYİ Parti ayrışma yaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok adayla seçimlere girilmesini istiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Millet İttifakı'nın tek adayla seçimlerin ilk turuna katılmasından yana.

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Akşener ve Kılıçdaroğlu ayrı düştü: CHP çok İYİ Parti tek adaydan yana
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu

2023'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın kimi aday göstereceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. İttifak ortakları CHP ve İYİ Parti liderlerinin farklı yönlerdeki açıklamaları, yaşanan ayrışmayı gözler önüne seriyor.

"BİRDEN FAZLA OLABİLİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortak karar alınırsa aday olacağını söylemesinin ardından geçtiğimiz haftalarda çok adaydan yana olduğuna ilişkin bir açıklama yaptı. Bir televizyon yayınında "Millet İttifakı olarak birden fazla adayımız olabilir" dedi.

"TEK ADAYDAN YANAYIM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilk tura Millet İttifakı'nın tek adayla girmesi gerektiğini belirtti. Bir gazeteye verdiği demeçte, "Ben tek adayla gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

2018'DE KAYBETTİK ÇIKIŞI

CHP ve İYİ Parti kulislerinde konuşulanları sayfalarına taşıyan Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, İYİ Partililer 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimini işaret ederek "her parti aday çıkardı seçim kaybedildi" anımsatmasında bulunuyor.

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