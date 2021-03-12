Gündem Akşenerden fezleke açıklaması HDPlilerin yerinde olsam istifa ederdim böylece erken seçime giderdik
POLİTİKA

Akşener'den fezleke açıklaması: HDP'lilerin yerinde olsam istifa ederdim böylece erken seçime giderdik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında fezlekesi TBMM'ye gelecek HDP'lilere akıl verdi. Akşener, "Yerlerinde olsam istifa ederdim. Böylece erken seçime gidilebilir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener.
Meral Akşener.

Terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi suçlamalarla hazırlanan 28'i HDP'li 33 isim hakkındaki fezlekeler TBMM'ye ulaştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun "Evet oyu vereceğiz" sözlerinin aksine, İYİ Parti yönetimi her bir dosyayı ayrıca değerlendireceklerini ve karar alacaklarını ifade etti.

"HDP'lilerin yerinde olsam istifa ederdim"

Habertürk'te katıldığı yayında fezlekelere ilişkin İYİ Parti'nin tutumunu değerlendiren Akşener, "Ben HDP'lilerin yerinde olsam istifa ederdim. Böylece erken seçime gidilebilir." ifadelerini kullandı.

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Kaç vekil istifa ederse erken seçime gidilir?

Anayasa'nın 78'inci maddesinin gereği olarak TBMM vekillerinin bir kısmı ölüm yahut istifa gibi nedenlerle üyeliklerini sonlandırırsa ara seçime gidilir.

Ara seçim, her seçim dönemi için bir defa ve genel seçimden otuz ay sonra yapılabiliyor. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.

Üye tam sayısı olan 600'ün yüzde 5'i, 30 milletvekiline denk geliyor.

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