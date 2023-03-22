Akşener'den HDP'nin 'Öcalan' çıkışına cılız tepki

Meral Akşener - HDP'nin Nevruz kutlaması
İYİ Parti'nin de ortağı olduğu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün destek istemek için HDP ile görüşmüştü.
İYİ Parti'den bu görüşmeye itiraz gelmezken HDP'nin organize ettiği Nevruz kutlamalarında terör örgütü ve teröristbaşı lehine sloganlar atıldı.
İlk olarak geçtiğimiz pazar günü İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında sözde elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlarla olayların fitili ateşlendi.
Batman ve Mardin'de de terör propagandası
Daha sonra ise Batman'da ve Mardin'de düzenlenen etkinliklerde 'Öcalan' lehine sloganlar atılınca polis müdahale etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Dün ise bu söylemlerin seviyesi en üst noktaya tırmandı.
Diyarbakır'da CHP'lilerin de katıldığı Nevruz programında sahneye çıkan HDP'li Ahmet Türk'ten akıl almaz cümleler geldi.
"Öcalan'a özgürlük" sloganları attırdı
Bu söylemleriyle yetinmeyen Türk, kalabalığı terör elebaşı 'Öcalan'a özgürlük' sözleriyle coşturdu.
CHP'nin ses çıkarmadığı bu terör propagandasına ise ilk tepki, ittifak ortağı İYİ Parti'den geldi.
"Nevruz katile özgürlük dileme günü değildir"
"Bizim için Nevruz sevginin günüdür" diye Meral Akşener, "Katile özgürlük dilenme günü değildir." diyerek gizli ortak HDP'ye tepki göstererek diğer konulara geçti.
Akşener'in az tepki göstererek geçiştirdiği açıklaması şu şekilde:
- Bizim için Nevruz, sevginin günüdür. Katile özgürlük dilenme günü değildir! Bizim için Nevruz, kardeşliğin günüdür. Düşmanlığın günü değildir! Bizim için Nevruz, birliğin günüdür. Terörün, günü değildir! Bizim için Nevruz, bastığı toprağı, cennet vatan bilenlerin günüdür; Vatanın her değerine, düşman olanların günü değildir.