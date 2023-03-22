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Gündem

Akşener'den Yedili Masa'ya oturan HDP'nin 'Öcalan' çıkışına cılız tepki

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler yaklaşırken Yedili Masa'nın gizli ortağı HDP'nin teröristbaşına özgürlük söylemiyle kutlanan Nevruz programına İYİ Parti cephesinden seviyesi az bir tepki geldi. Akşener, "Nevruz bizim için katile özgürlük dileme günü değildir" açıklamasında bulundu.

11:59 . 22/03/2023 Çarşamba
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Meral Akşener - HDP'nin Nevruz kutlaması

Meral Akşener - HDP'nin Nevruz kutlaması

İYİ Parti'nin de ortağı olduğu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün destek istemek için HDP ile görüşmüştü.

İYİ Parti'den bu görüşmeye itiraz gelmezken HDP'nin organize ettiği Nevruz kutlamalarında terör örgütü ve teröristbaşı lehine sloganlar atıldı.

İlk olarak geçtiğimiz pazar günü İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında sözde elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlarla olayların fitili ateşlendi.

Batman ve Mardin'de de terör propagandası

Daha sonra ise Batman'da ve Mardin'de düzenlenen etkinliklerde 'Öcalan' lehine sloganlar atılınca polis müdahale etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Dün ise bu söylemlerin seviyesi en üst noktaya tırmandı.

Diyarbakır'da CHP'lilerin de katıldığı Nevruz programında sahneye çıkan HDP'li Ahmet Türk'ten akıl almaz cümleler geldi.

"Öcalan'a özgürlük" sloganları attırdı

"Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir."
diyen Türk,
"Bunu hep birlikte gerçekleştirmek için hepimiz gece gündüz çalışmak zorundayız."
ifadelerini kullandı.

Bu söylemleriyle yetinmeyen Türk, kalabalığı terör elebaşı 'Öcalan'a özgürlük' sözleriyle coşturdu.

CHP'nin ses çıkarmadığı bu terör propagandasına ise ilk tepki, ittifak ortağı İYİ Parti'den geldi.

"Nevruz katile özgürlük dileme günü değildir"

"Bizim için Nevruz sevginin günüdür" diye Meral Akşener, "Katile özgürlük dilenme günü değildir." diyerek gizli ortak HDP'ye tepki göstererek diğer konulara geçti.

Akşener'in az tepki göstererek geçiştirdiği açıklaması şu şekilde:

  • Bizim için Nevruz, sevginin günüdür. Katile özgürlük dilenme günü değildir! Bizim için Nevruz, kardeşliğin günüdür. Düşmanlığın günü değildir! Bizim için Nevruz, birliğin günüdür. Terörün, günü değildir! Bizim için Nevruz, bastığı toprağı, cennet vatan bilenlerin günüdür; Vatanın her değerine, düşman olanların günü değildir.

Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi
Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Bir saat süren görüşmenin ardından Buldan ve Sancar ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Tokalaşmak varken, kucaklaşmak varken, acı günlerimizi paylaşmak varken, sevinçli günlerimizde beraber neşelenmek, gülmek varken bu kavga neden? Kavgayı bitireceğiz." açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun birlik mesajı verdiği Buldan, geçtiğimiz gün HDP'nin Nevruz kutlamasında "Türkiye halkları sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor" ifadelerini kullanmıştı.


#İYİ Parti
#HDP
#Nevruz
#CHP
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