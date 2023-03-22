Akşener'den Yedili Masa'ya oturan HDP'nin 'Öcalan' çıkışına cılız tepki

Bizim için Nevruz, sevginin günüdür. Katile özgürlük dilenme günü değildir! Bizim için Nevruz, kardeşliğin günüdür. Düşmanlığın günü değildir! Bizim için Nevruz, birliğin günüdür. Terörün, günü değildir! Bizim için Nevruz, bastığı toprağı, cennet vatan bilenlerin günüdür; Vatanın her değerine, düşman olanların günü değildir.