Akşener'den Kılıçdaroğlu'na yeni rest: Aday tespit konusunda herkes hür ve bağımsızdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında restleşme devam ediyor. Akşener, FOX TV ekranlarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'İÇİŞLERİNE KARIŞMAMALI' SÖZLERİNE YANIT

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin, "Normalde Kılıçdaroğlu'nun söylediği söz oraya gitmekle alakalı değil. Dolaysıyla bir siyasi partinin içişlerine karışmak gibi bir durum yok. Ama o masaya verilen görev o masanın aday tespiti. O tespit konusunda herkes hür ve bağımsız. Başbakan olmak istememem bir feragattır. Ben bu haktan 1.5 yıl önce feragat ettim. ‘Ben aday değilim’ diyerek seçmenime ‘benim söylediklerim samimidir’ diyorum. Seçime kazanacak bir şahısla gitmeliyiz. Bunun karşılığı başbakan olmaktır" dedi.

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