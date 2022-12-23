Gündem Akşenerden Kılıçdaroğlunun İmamoğluyla ilgili 16 milyon restine salvo Böyle yaparsanız bu şarkı biter
POLİTİKA

Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'yla ilgili '16 milyon' restine salvo: Böyle yaparsanız bu şarkı biter

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '16 milyon' vurgusunun hatırlatılması üzerine, "Böyle yaparsanız bu şarkı biter" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşenerden Kılıçdaroğlunun İmamoğluyla ilgili 16 milyon restine salvo: Böyle yaparsanız bu şarkı biter
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, FOX TV ekranlarında İlker Karagöz'ün programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken açıklama yaptı. Akşener, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ısrarını yineledi.

'BÖYLE YAPARSANIZ BU ŞARKI BİTER'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '16 milyon' vurgusunun sorulması üzerine Akşener, "Sayın erdoğan oradan giderken bu şarkı burada bitmez dedi ve gerçekten bitmedi şu anda cumhurbaşkanı. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun da bitmeyecek. Sadece 16 milyon çerçevesi içerisine koyarsanız o şarkı biter" dedi.

Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'yla ilgili '16 milyon' restine salvo: Böyle yaparsanız bu şarkı biter
OYNAT 00:21
Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'yla ilgili '16 milyon' restine salvo: Böyle yaparsanız bu şarkı biter
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı televizyon programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken açıklama yaptı. Akşener, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında, '16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter' dedi


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