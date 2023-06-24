Akşener'den parti içi muhaliflere zehir zemberek sözler: Saygısızlar ne istiyorsunuz?

Meral Akşener, parti içi muhaliflere ateş püskürdü.
Partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda açıklamalarda bulunan Meral Akşener, parti içi muhaliflere yönelik çok sert ifadeler kullandı. Akşener,
"GİK'i, milletvekillerini kura ile mi belirleyeyim. Saygısızlar, bana kala kala kura mı kaldı"
ifadelerini kullandı.
"Siz kim milliyetçilik siz kim?"
"Siz kim milliyetçilik siz kim?"
Akşener şunları söyledi:
Genel seçimler için 16 ilde temayül yapmışız. Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız sıra satmaktan, her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptı. Arkadaş 17'de çıkmış. Madem kurucusunuz, madem görevdesiniz bugüne kadar siz o üyenin kendisine ulamadınız, teşkilatlara ulaşmadınız da partimizi yerle bir eden, yandaş televizyonlarda bizimle ilgili ahlaksız görüşleri olan yerlerde partimizi iftiranın karşısında bıraktınız? Siz kim milliyetçilik siz kim Türklük kim, saygısızlar.
"Saygısızlar ne istiyorsunuz?"
"Saygısızlar ne istiyorsunuz?"
Şimdi kongreye gidiyoruz. 3 hakkım var. Bir çarşaf, iki yarı çarşaf, üç blok. Bana kala kala kura kaldı. Ben kura mı çekeyim? Milletvekillerini kura ile mi belirliyim. GİK'i kura ile mi belirliyim? Saygısızlar, ne istiyorsunuz? Hesabımızı bugün ortaya koyduk, yarın göreceğiz. Bundan sonra partimize saygısızlık eden, zarar vermeye kalkışan herkes hakkında gereğini bizzat ben yapacağım.
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