Akşener'den skandal Filistin açıklaması: İsrail'i aklamak için kıvrandı

“1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulma çabaları sürerken, bölgenin istikrara kavuşması için dünya kamuoyu destek verirken, bu terör eylemi en büyük zararı Filistin halkına vermiştir. Nitekim, yıllardır uluslararası hukuku çiğneyen İsrail’i bugün dünya kamuoyu nazarında mağdur hale getirmiştir. Biz İYİ Parti olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye’nin her şeyden önce milli menfaatlerimiz çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığı’nın bugüne kadar sergilemiş olduğu sağduyulu ve dengeli duruşu doğru buluyor ve en azından şu ana kadar eski hatalardan ders çıkarılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz.”