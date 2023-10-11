Akşener'den skandal Filistin açıklaması: İsrail'i aklamak için kıvrandı

Meral Akşener - Gazze
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısına katıldı.
Aksa direnişine 'terör' benzetmesi
“Gazze’de yaşananlar terördür ve Hamas yapmış olduğu eylemlerle Filistin halkının haklı mücadelesine kara bir leke sürmüştür” diyen Akşener, Hamas'ın işgale karşı başlattığı 'Aksa Operasyonu'na 'terör' olarak nitelendirerek "Yıllardır uluslararası hukuku çiğneyen İsrail’i bugün dünya kamuoyu nazarında mağdur hale getirmiştir” ifadelerini kullandı.
Akşener sözlerine şöyle devam etti: