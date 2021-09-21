İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini bugün Çatalca'da sürdürdü. Akşener'e, Çatalca ziyaretinde İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti.

Akşener'in esnaf ziyaretleri sırasında yoluna çıkan ve KHK ile ihraç edilmiş bir polis memuru olduğunu öne süren kişi, "KHK meselesini ne zaman dile getireceksiniz Allah aşkınıza" ifadesini kullandı.

'KHK'lılar liyakatli insanlar'

1999 yılındaki Bank Asya hesabından dolayı ihraç edildiğini savunan kişi, "KHK zulmünü dile getirmezseniz, hiçbir siyasi parti KHK zulmünü dile getirmezse ne seçimi kazanabilir ne de ülkeyi düze çıkartabilir. Çünkü KHK’lılar liyakatli insanlar. Lütfen bunu dile getirin. " dedi.

REKLAM

OYNAT 00:26 Akşener'e dert yanan KHK'lı şahıs ByLock'çu çıktı İstanbul Çatalca'da esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına giden bir kişi, 1999 yılındaki Bank Asya hesabı nedeniyle ihraç bir polis memuru olduğunu öne sürdü. Akşener'in omzunu sıvazlayarak destek verdiği kişinin Bank Asya'da hiçbir hesabı olmadığı, Bylock nedeniyle hakkında 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verildiği öğrenildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ByLock kullandığı için ihraç edilmiş

Akşener'in omzunu sıvazladığı kişinin, FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock'u kullandığı için polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı.

Şahsın, iddia ettiği gibi Bank Asya'da hiçbir hesabı olmadığı, Bylock nedeniyle hakkında 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verildiği öğrenildi.

Gerçeği bakan yardımcısı açıkladı

Konuyla ilgili gerçeği Twitter hesabından duyuran İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Meral Hanım’ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı ByLock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur. Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl üç ay mahkumiyet kararı verilmiş tipik,yalancı,bir FETÖ'cüdür" ifadesini kullandı.

Meral Hanım’ın sırtını sıvazladığı kişi, Fetönün haberleşme aracı bylock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur.Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl üç ay mahkumiyet kararı verilmiş tipik,yalancı,bir fetöcüdür.@meral_aksener pic.twitter.com/ZimPDOuDcy REKLAM September 21, 2021

GÜNDEM Bir tiyatro daha son buldu: Akşener'in paylaşımına valilikten yalanlama

GÜNDEM İYİ Parti kadın oyuncuya başörtü taktırıp afişlerinde kullandı

GÜNDEM Esnaftan olumsuz yanıt alamayan Meral Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarından genci esnaf gibi çıkarttılar







