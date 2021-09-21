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POLİTİKA

Akşener'e dert yanan KHK'lı şahıs ByLock'çu çıktı

İstanbul Çatalca'da esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına giden bir kişi, 1999 yılındaki Bank Asya hesabı nedeniyle ihraç bir polis memuru olduğunu öne sürdü. Akşener'in omzunu sıvazlayarak destek verdiği kişinin Bank Asya'da hiçbir hesabı olmadığı, Bylock nedeniyle hakkında 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verildiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşenere dert yanan KHKlı şahıs ByLockçu çıktı
Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini bugün Çatalca'da sürdürdü. Akşener'e, Çatalca ziyaretinde İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti.

Akşener'in esnaf ziyaretleri sırasında yoluna çıkan ve KHK ile ihraç edilmiş bir polis memuru olduğunu öne süren kişi, "KHK meselesini ne zaman dile getireceksiniz Allah aşkınıza" ifadesini kullandı.

'KHK'lılar liyakatli insanlar'

1999 yılındaki Bank Asya hesabından dolayı ihraç edildiğini savunan kişi, "KHK zulmünü dile getirmezseniz, hiçbir siyasi parti KHK zulmünü dile getirmezse ne seçimi kazanabilir ne de ülkeyi düze çıkartabilir. Çünkü KHK’lılar liyakatli insanlar. Lütfen bunu dile getirin. " dedi.

Akşener'e dert yanan KHK'lı şahıs ByLock'çu çıktı
OYNAT 00:26
Akşener'e dert yanan KHK'lı şahıs ByLock'çu çıktı
İstanbul Çatalca'da esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına giden bir kişi, 1999 yılındaki Bank Asya hesabı nedeniyle ihraç bir polis memuru olduğunu öne sürdü. Akşener'in omzunu sıvazlayarak destek verdiği kişinin Bank Asya'da hiçbir hesabı olmadığı, Bylock nedeniyle hakkında 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verildiği öğrenildi.

ByLock kullandığı için ihraç edilmiş

Akşener'in omzunu sıvazladığı kişinin, FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock'u kullandığı için polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı.

  • Şahsın, iddia ettiği gibi Bank Asya'da hiçbir hesabı olmadığı, Bylock nedeniyle hakkında 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verildiği öğrenildi.

Gerçeği bakan yardımcısı açıkladı

Konuyla ilgili gerçeği Twitter hesabından duyuran İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Meral Hanım’ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı ByLock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur. Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl üç ay mahkumiyet kararı verilmiş tipik,yalancı,bir FETÖ'cüdür" ifadesini kullandı.

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