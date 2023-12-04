Akşener'i FETÖ taktikleriyle masaya oturtacaklar: Gözler GİK toplantısından çıkacak ittifak kararında

Cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm ısrarlarına rağmen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı adaylığa ikna edemeyen İYİ Parti’den rövanş sesleri geliyor. Akşener, CHP’yle iş birliğini görüşmek üzere bugün Genel İdare Kurulu’nu (GİK) toplayacak. GİK üyelerinin seçimde İYİ Parti’den destek isteyen İmamoğlu ve Yavaş’a olumsuz baktığı belirtiliyor. Bazı GİK üyeleri, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz ‘gelin’ dedik, gelmediler. Şimdi de biz gitmeyelim” diyor.