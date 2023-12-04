Akşener'i FETÖ taktikleriyle masaya oturtacaklar: Gözler GİK toplantısından çıkacak ittifak kararında

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarıştığı genel başkanlık yarışını kazanan Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmiş, bu görüşmede yerel seçimlere tek girme kararı alan partinin Genel Başkan Meral Akşener’e “kararı yeniden gözden geçirme” teklifinde bulunmuştu. Akşener de bu teklife, "Hiç değilse bazı yerlerde iş birliği yapabilir miyiz sorusunu Genel İdare Kurulu'muza (GİK) soracağız” demişti.
İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, CHP’ye verilecek iş birliği teklifini görüşmek üzere partisinin Genel İdare Kurulu’nu (GİK) bugün 15.00’te topluyor.
FETÖ'nün en bilindik yöntemleri
Ancak İYİ Parti kaynakları, partinin FETÖ taktikleri kullanılarak, CHP ile ittifak masasına 'zorla' oturtulmaya çalışıldığına dikkat çekiyor.
İYİ Parti’yi yerel seçimlerde ittifak masasına oturtmak için son günlerde devreye alınan yöntemlerin muhalefeti dizayn etmek üzere sergilenen FETÖ'nün en bilindik yöntemleri olarak değerlendiriliyor.
Nedeni 'yerel seçim' kararı
Yerel seçimlerde ittifak yapmama kararının ardından FETÖ’nün bilindik metotları devreye alındı. Önce peş peşe istifalar yaşandı. Akşener'in ailesine varıncaya kadar iddialar ortaya saçıldı. Çanta ile para dağıtmalar, milletvekillerinin para ile belirlendiği iddiaları, insanların özel hayatını ihlal eden görüntülerin yayınlanması gibi çirkin hadiseler piyasaya sürüldü.