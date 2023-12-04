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Akşener'i FETÖ taktikleriyle masaya oturtacaklar: Gözler GİK toplantısından çıkacak ittifak kararında

İYİ Parti Genel İdare Kurulu bugün CHP’nin yerel seçimler için 'iş birliği' teklifini görüşecek. Meral Akşener’in seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıklamasının ardından İYİ Parti'de ardı arkası kesilmeyen krizler, FETÖ taktiklerine işaret ediyor. FETÖ’nün bilindik metotları olarak bilinen peş peşe istifalar, çantayla para dağıtıldığı iddiaları, özel hayatı ihlal eden görüntülerin servis edilmesi gibi yöntemlerle Meral Akşener'in yeniden masaya oturtulmak istendiği gözler önüne seriliyor.

13:11 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 13:14 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel - Meral Akşener
Özgür Özel - Meral Akşener

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarıştığı genel başkanlık yarışını kazanan Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmiş, bu görüşmede yerel seçimlere tek girme kararı alan partinin Genel Başkan Meral Akşener’e “kararı yeniden gözden geçirme” teklifinde bulunmuştu. Akşener de bu teklife, "Hiç değilse bazı yerlerde iş birliği yapabilir miyiz sorusunu Genel İdare Kurulu'muza (GİK) soracağız” demişti.

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, CHP’ye verilecek iş birliği teklifini görüşmek üzere partisinin Genel İdare Kurulu’nu (GİK) bugün 15.00’te topluyor.

FETÖ'nün en bilindik yöntemleri

Ancak İYİ Parti kaynakları, partinin FETÖ taktikleri kullanılarak, CHP ile ittifak masasına 'zorla' oturtulmaya çalışıldığına dikkat çekiyor.

İYİ Parti’yi yerel seçimlerde ittifak masasına oturtmak için son günlerde devreye alınan yöntemlerin muhalefeti dizayn etmek üzere sergilenen FETÖ'nün en bilindik yöntemleri olarak değerlendiriliyor.

Nedeni 'yerel seçim' kararı

Yerel seçimlerde ittifak yapmama kararının ardından FETÖ’nün bilindik metotları devreye alındı. Önce peş peşe istifalar yaşandı. Akşener'in ailesine varıncaya kadar iddialar ortaya saçıldı. Çanta ile para dağıtmalar, milletvekillerinin para ile belirlendiği iddiaları, insanların özel hayatını ihlal eden görüntülerin yayınlanması gibi çirkin hadiseler piyasaya sürüldü.




#İYİ Parti
#CHP
#GİK
#Yerel Seçim
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