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Akşener'in Başdanışmanı Çıray'dan oy oranlarına ilişkin açıklama: Çoğunluğu aşamazsak Kılıçdaroğlu topal ördek olur

İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray, katıldığı yayında Meclis'te çoğunluğu sağlayamamaları durumuna ilişkin bir değerlendirme yaptı. Parlamentoda çoğunluğu kaybeden bir cumhurbaşkanının rahat çalışmasının ve kararlar almasının zor olduğunu söyleyen Çıray, "300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur" dedi.

14:33 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray-Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray-Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray, katıldığı yayında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener'in masadan kalktığı süreçte oy oranlarının düştüğünü belirten Çıray,
"Oy oranı meselesine gelince; bu krizden önce oy oranımız 17-20 bandındaydı. Evet, o krizle bir miktar aşağıya düştü. Şimdi tekrar 15 bandına oturuyoruz. Seçim bittiğinde 17 bandında olacağımızı düşünüyorum."
dedi.

"Çoğunluğu kaybeden bir cumhurbaşkanının kararlar çıkarması zordur"

Meclis'te çoğunluğu sağlayamamaları durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çıray, şöyle konuştu:

"Bizim Millet İttifakı olarak iki tane hedefimiz var. Birinci aşamada 300 milletvekili yüzde yüz aşmalıyız. Çünkü Kılıçdaroğlu başkan seçilecek. Eğer 300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur. Yani parlamentoda çoğunluğu kaybeden bir cumhurbaşkanının rahat çalışması, kararlar çıkarması zordur"


#Aytun Çıray
#İYİ Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yedili Masa
11 dakika önce
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