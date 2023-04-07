Saadet Partisi GİK Üyesi Necmettin Çalışkan'dan 'CHP listesi' eleştirilerine cevap: Masadaki pazarlık gücümüzü düşürmeyin

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala Yedili Masa'nın liste krizinde karar verildi. Alınan karara göre; Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek.

Yedili Masa'nın bir diğer üyesi İYİ Parti ise seçime kendi listesinden girme kararı aldı.









Seçimlere CHP listelerinden katılma kararı alan, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Parti seçmenleri oy pusulalarında kendi logolarını göremeyecek. Bu nedenle partilerin oy oranları da ölçülemeyecek.

Saadet Partisi ilk kez başka bir partinin logosuyla seçime girecek

2001 yılında Necmettin Erbakan liderliğinde kurulan Saadet Partisi, kurulduğu günden bu yana girdiği bütün seçimlerde kendi logosunu kullandı. İlk kez başka bir partinin logosu altında seçimlere girecek olan Saadet Partisi'nin bu kararı, eleştirilere sebep oldu.

Necmettin Çalışkan: Masadaki pazarlık gücümüz zayıflıyor

Gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Necmettin Çalışkan, yapılan yorumlara tepki gösterdi. Çalışkan, "Şu an konuşanların, masadaki pazarlık gücümüzü zayıflatmaktan başka hiç bir etkileri yok… Kimin ekmeğine yağ sürüyorlar?" dedi.







