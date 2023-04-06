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Dört parti CHP listesinden seçime girecek: Logoları pusulada yer almayacak, tabanlarından CHP'ye oy isteyecekler

Kandil'den seçime yönelik Yedili Masa'ya her geçen gün farklı bir destek açıklaması gelirken, son çağrı partilerin ortak listeyle seçime girmelerine yönelik olmuştu. Bugün yapılan açıklamaya göre; Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Parti'nin seçime CHP listesinden gireceği duyuruldu. Ortak listeye giren dört partinin seçimde; oy oranları ölçülemeyecek, partilerinin logoları pusulada yer almayacak, seçmenlerinden CHP'ye oy vermelerini isteyecekler.

11:26 . 6/04/2023 Perşembe
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7'li koalisyon cephesinden ortak liste kararı çıktı.

7'li koalisyon cephesinden ortak liste kararı çıktı.

Yedili Koalisyondaki liste krizinde ortak karar çıktı. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Parti seçime CHP listesinden girecek.


Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA ve Gelecek partilerine "ittifak içinde ittifak" önerisinde bulunmuş, teklifi kabul edilmemişti.


NE KENDİ LOGOLARI OLACAK NE DE OY ORANLARI ÖLÇÜLECEK
Seçimlere CHP listelerinden katılma kararı alan; Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Parti seçmenlerinden
oy pusulalarında kendi logoları olmayacağı için
ortak girdikleri partiye yani CHP'ye oy vermelerini isteyecek. Partilerin oy oranları ölçülemeyecek.


Öte yandan, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da partilere verdiği milletvekili sözünden döndüğü belirtilmişti. Kılıçdaroğlu'nun ısrarına rağmen İYİ Parti ise ortak listeden girmeyi kabul etmedi.


CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı.


10 ilin 7'sinde CHP, 3'ünde İYİ Parti'nin listesiyle seçime girilecek.


#Seçim
#CHP
#siyasi parti
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