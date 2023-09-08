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Akşener'in bir sonraki hamlesini açıklayan Vedat Yenerer: Partide küskün yok kumpasla sömürülmüşler var

Geçtiğimiz yıl istifa eden İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, eski ortaklarına rest çeken Meral Akşener'in bir sonraki hamlesinin kuruluş ayarlarına dönmek olduğunu öne sürdü. Akşener'in küskünlere geri dönme ve barışma çağrısı yapacağını ileri süren Yenerer, "Partide küskün yok. Aldatılmış, kandırılmış ve maddi manevi kumpasla sömürülmüşler var. Kuruluş ayarlarına, kurucusu kalmamış bir partide nasıl ve kiminle dönecek?" ifadelerine yer verdi.

16:41 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, Meral Akşener'in 'küskünlere geri dönme ve barışma çağrısı' yapacağını ileri sürdü.

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, Meral Akşener'in 'küskünlere geri dönme ve barışma çağrısı' yapacağını ileri sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski ortaklarına yönelik yaptığı sert açıklamalar, seçimden mağlubiyetle ayrılan muhalefet partileri arasındaki tansiyonu artırdı.
"Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz"
diyen Akşener, 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu.

İYİ Parti kurucusu Yenerer: Akşener kuruluş ayarlarına dönmek istiyor

Akşener'in bu hamlesi, muhalif kesimde rahatsızlığa neden olurken İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den yeni bir iddia geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yenerer, Akşener'in bir sonraki hamlesinin kuruluş ayarlarına dönmek olduğunu öne sürdü.

"Partide küskün yok aldatılmış ve sömürülmüşler var"

İYİ Parti liderine sert ifadelerle seslenen Yenerer, şunları söyledi:

"Meral Akşener ve ekibi kuruluş ayarlarına dönüp, küskünlere geri dönme ve barışma çağrısı yapacakmış.
1-Partide küskün yok. Aldatılmış, kandırılmış ve maddi manevi kumpasla sömürülmüşler var.
2-Kuruluş ayarlarına, kurucusu kalmamış bir partide nasıl ve kiminle dönecek?
SON SEÇİMİ.."



#Vedat Yenerer
#Meral Akşener
#İYİ Parti
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