Akşener'in bir sonraki hamlesini açıklayan Vedat Yenerer: Partide küskün yok kumpasla sömürülmüşler var

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifak olmadan seçimlere gitme kararını açıklamasının ardından Meclis'te basın toplantısı düzenledi. "CHP, kaybedilen bu seçimde alınan yüzde 48 oyun, başarı olduğunu tanımlamaya gayret sarf ediyor." ifadesini kullanan Dervişoğlu, "İttifak içinde kalarak sorunların çözülebileceğine olan inancımızı yitirdik. Herkesin yolu açık olsun" dedi.