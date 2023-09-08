Akşener'in bir sonraki hamlesini açıklayan Vedat Yenerer: Partide küskün yok kumpasla sömürülmüşler var

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, Meral Akşener'in 'küskünlere geri dönme ve barışma çağrısı' yapacağını ileri sürdü.
İYİ Parti kurucusu Yenerer: Akşener kuruluş ayarlarına dönmek istiyor
Akşener'in bu hamlesi, muhalif kesimde rahatsızlığa neden olurken İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den yeni bir iddia geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yenerer, Akşener'in bir sonraki hamlesinin kuruluş ayarlarına dönmek olduğunu öne sürdü.
"Partide küskün yok aldatılmış ve sömürülmüşler var"
İYİ Parti liderine sert ifadelerle seslenen Yenerer, şunları söyledi: