Halk TV yazarı Mehmet Tezkan: İstanbul ve Ankara giderse muhalefet biter

Mehmet Tezkan, yerel seçimlerde iki büyükşehrin kaybedilmesi durumunda muhalefetin ağır darbe alacağını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski ortaklarına yönelik yaptığı zehir zemberek açıklamalar, seçimden mağlubiyetle ayrılan muhalefet partileri arasındaki krizin şiddetini artırdı.
Akşener'in restine CHP'den cevap geldi
Mehmet Tezkan: İstanbul ve Ankara giderse muhalefet biter
CHP ve İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar eserken CHP'nin fonladığı Halk TV'nin yazarı Mehmet Tezkan, iki büyükşehrin kaybedilmesi durumunda muhalefetin biteceğini söyledi. Tezkan'ın konuya ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde oldu: