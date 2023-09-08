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Halk TV yazarı Mehmet Tezkan: İstanbul ve Ankara giderse muhalefet biter

CHP ve İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar eserken ana muhalefetin fonladığı Halk TV'nin yazarı Mehmet Tezkan, yerel seçimlerde iki büyükşehrin kaybedilmesi durumunda muhalefetin biteceğini söyledi. Tezkan, "İstanbul ve Ankara giderse, İYİ Parti biter. CHP bitmez ama ağır yara alır. Sonuçta muhalefet biter. Muhalefetsiz bir dönem başlar. Putin'in Rusya'sına döneriz." dedi.

09:54 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mehmet Tezkan, yerel seçimlerde iki büyükşehrin kaybedilmesi durumunda muhalefetin ağır darbe alacağını söyledi.

Mehmet Tezkan, yerel seçimlerde iki büyükşehrin kaybedilmesi durumunda muhalefetin ağır darbe alacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski ortaklarına yönelik yaptığı zehir zemberek açıklamalar, seçimden mağlubiyetle ayrılan muhalefet partileri arasındaki krizin şiddetini artırdı.

Akşener'in restine CHP'den cevap geldi

"Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz"
diyen Akşener'in bu resti üzerine açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şunları söyledi:
"Biz her türlü fedakarlığı yaptık, yapılan eleştirileri sineye çektik. Kan kustuk kızılcık şerbeti içtik. Ama gitmek isteyene kal demeyiz, Yolları açık olsun, kendileri bilir"

Mehmet Tezkan: İstanbul ve Ankara giderse muhalefet biter

CHP ve İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar eserken CHP'nin fonladığı Halk TV'nin yazarı Mehmet Tezkan, iki büyükşehrin kaybedilmesi durumunda muhalefetin biteceğini söyledi. Tezkan'ın konuya ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde oldu:

"İstanbul dedim ama sadece İstanbul değil… Ankara, İzmir, Eskişehir gibi simge iller de giderse İyi parti biter. CHP bitmez ama ağır yara alır. Sonuçta muhalefet biter. Yazar Ece Temelkuran’ın değimiyle ‘politik evsizlik’ hali oluşur. Benim öngörümle Putin’in Rusya’sına döneriz."


#Mehmet Tezkan
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
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