Halk TV yazarı Mehmet Tezkan: İstanbul ve Ankara giderse muhalefet biter

"İstanbul dedim ama sadece İstanbul değil… Ankara, İzmir, Eskişehir gibi simge iller de giderse İyi parti biter. CHP bitmez ama ağır yara alır. Sonuçta muhalefet biter. Yazar Ece Temelkuran’ın değimiyle ‘politik evsizlik’ hali oluşur. Benim öngörümle Putin’in Rusya’sına döneriz."