Öztrak'tan 'Yerel seçimlere ittifaksız gireceğiz' diyen Akşener'e rest: Yolları açık olsun kendileri bilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu formüle Rıdvan Uz, Tolga Akalın, Bilge Yılmaz ve Ümit Dikbayır hariç, Yavuz Ağıralioğlu da dahil tüm partililerin 'evet' dediğini iddia etti. Bu açıklama sonrasında sosyal medya hesabından Akşener'i yalanlayan eski İYİ Parti Milletvekili Ağıralioğlu, "Hanımefendi çok yorgun ve üzgün olduğu için hatırlamıyor ya da duymamış olabilir; 'Sayın Rıdvan Uz gibi düşünüyorum.' dedim." ifadelerini kullandı.