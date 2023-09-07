|
Gündem

Öztrak'tan 'Yerel seçimlere ittifaksız gireceğiz' diyen Akşener'e rest: Yolları açık olsun kendileri bilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz" açıklamasının ardından CHP'den yeni bir açıklama geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti’nin ittifak olmadan seçimlere gitme kararına ilişkin açıklamada bulundu. Öztrak, "Biz her türlü fedakarlığı yaptık, yapılan eleştirileri sineye çektik. Kan kustuk kızılcık şerbeti içtik. Ama gitmek isteyene kal demeyiz, Yolları açık olsun, kendileri bilir" dedi.

15:21 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Faik Öztrak-Meral Akşener

Faik Öztrak-Meral Akşener

Seçim yenilgisinden eski ortaklarını sorumlu tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek açıklamaları muhalefetteki krizin şiddetini artırdı.

"Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz"
açıklamasında bulunan Akşener, partisinin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını duyurdu.

CHP'li Öztrak: Gitmek isteyene kal demeyiz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, katıldığı yayında Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi. Fox TV’de yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Öztrak, İYİ Parti’nin ittifak olmadan seçimlere gitme kararına ilişkin soruya,
"Yolları açık olsun"
cevabını verdi.
Öztrak,
"Biz her türlü fedakarlığı yaptık, yapılan eleştirileri sineye çektik. Kan kustuk kızılcık şerbeti içtik. Ama gitmek isteyene kal demeyiz, Yolları açık olsun, kendileri bilir"
dedi.


#Faik Öztrak
#Meral Akşener
#CHP
#İYİ Parti
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mevlid, Regaip, Mir’ac ve Berat Kandili Tarihleri - 2024