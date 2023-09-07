Öztrak'tan 'Yerel seçimlere ittifaksız gireceğiz' diyen Akşener'e rest: Yolları açık olsun kendileri bilir

Faik Öztrak-Meral Akşener
Seçim yenilgisinden eski ortaklarını sorumlu tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek açıklamaları muhalefetteki krizin şiddetini artırdı.
"Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz"
açıklamasında bulunan Akşener, partisinin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını duyurdu.
CHP'li Öztrak: Gitmek isteyene kal demeyiz
CHP'li Öztrak: Gitmek isteyene kal demeyiz
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, katıldığı yayında Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi. Fox TV’de yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Öztrak, İYİ Parti’nin ittifak olmadan seçimlere gitme kararına ilişkin soruya,
"Yolları açık olsun"
cevabını verdi.
Öztrak,
"Biz her türlü fedakarlığı yaptık, yapılan eleştirileri sineye çektik. Kan kustuk kızılcık şerbeti içtik. Ama gitmek isteyene kal demeyiz, Yolları açık olsun, kendileri bilir"
dedi.
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2 saat önce