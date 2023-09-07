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İYİ Partili Dervişoğlu'dan CHP'ye yerel seçim mesajı: Sorunların çözülebileceğine olan inancımızı yitirdik herkesin yolu açık olsun

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifak olmadan seçimlere gitme kararını açıklamasının ardından Meclis'te basın toplantısı düzenledi. "CHP, kaybedilen bu seçimde alınan yüzde 48 oyun, başarı olduğunu tanımlamaya gayret sarf ediyor." ifadesini kullanan Dervişoğlu, "İttifak içinde kalarak sorunların çözülebileceğine olan inancımızı yitirdik. Herkesin yolu açık olsun" dedi.

16:51 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada CHP'ye mesaj göndererek yerel seçimlere ittifaksız gireceklerini yineledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada CHP'ye mesaj göndererek yerel seçimlere ittifaksız gireceklerini yineledi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, 2018'de, hükümet sisteminin değişmesinin ittifakları zorunlu hale getirdiğini, bu durumun da parti kimliklerini zaafa uğrattığını söyledi.



"Sorunların çözülebileceğine olan inancımızı yitirdik"

CHP ile yapılan ittifak süresi boyunca hataları düzeltmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini belirten Dervişoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Bütün kırılma noktalarında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Hatta özeleştirimizi kamuoyu huzurunda gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız kötü gidişatı engelleyemediği ve milletimizin beklentisini karşılayamadığı için Afyon'da yaptığı konuşmada özür diledi ama anlaşılıyor ki CHP, kaybedilen bu seçimde alınan yüzde 48 oyun, başarı olduğunu tanımlamaya gayret sarf ediyor. Bize göre kazanılmayan seçim kaybedilen seçimdir. İttifak içinde kalarak sorunların çözülebileceğine olan inancımızı yitirdik. Herkesin yolu açık olsun"



#Müsavat Dervişoğlu
#İYİ Parti
#CHP
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