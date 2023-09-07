İYİ Partili Dervişoğlu'dan CHP'ye yerel seçim mesajı: Sorunların çözülebileceğine olan inancımızı yitirdik herkesin yolu açık olsun

"Bütün kırılma noktalarında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Hatta özeleştirimizi kamuoyu huzurunda gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız kötü gidişatı engelleyemediği ve milletimizin beklentisini karşılayamadığı için Afyon'da yaptığı konuşmada özür diledi ama anlaşılıyor ki CHP, kaybedilen bu seçimde alınan yüzde 48 oyun, başarı olduğunu tanımlamaya gayret sarf ediyor. Bize göre kazanılmayan seçim kaybedilen seçimdir. İttifak içinde kalarak sorunların çözülebileceğine olan inancımızı yitirdik. Herkesin yolu açık olsun"