İYİ Partili Dervişoğlu'dan CHP'ye yerel seçim mesajı: Sorunların çözülebileceğine olan inancımızı yitirdik herkesin yolu açık olsun

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada CHP'ye mesaj göndererek yerel seçimlere ittifaksız gireceklerini yineledi.
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, 2018'de, hükümet sisteminin değişmesinin ittifakları zorunlu hale getirdiğini, bu durumun da parti kimliklerini zaafa uğrattığını söyledi.
"Sorunların çözülebileceğine olan inancımızı yitirdik"
CHP ile yapılan ittifak süresi boyunca hataları düzeltmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini belirten Dervişoğlu, şu açıklamalarda bulundu: