CHP yandaşı Saymaz Akşener'in yerel seçim kararının ardından CHP'yi topa tuttu: Bu dağınık manzarada seçim kazanamazlar

CHP bu dağınık manzarada seçim kazanamaz. İmamoğlu ve Yavaş'ın karizmaları, İstanbul ve Ankara'yı almaya yetmeyebilir. CHP'liler bilmeli ki İyi Partilileri ve milliyetçileri küstürerek, sadece HDP ve TİP'i yanına çekerek, İBB'yi ve Ankara'yı elde tutamazlar. Bu, görünürde ‘solcu' öneri Erdoğan'ın CHP'yi HDP ile baş başa bırakma ve marjinalleştirme planına su taşır.. İyi Partililer de bilmeli ki kaybeden yalnızca CHP olmaz. Bütün muhalefet kaybeder."