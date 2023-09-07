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CHP yandaşı Saymaz Akşener'in yerel seçim kararının ardından CHP'yi topa tuttu: Bu dağınık manzarada seçim kazanamazlar

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçim kararını açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu yönetimine eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Ankara ve İstanbul için vakit kaybettiğini söyleyen Saymaz, "Cumhur'un ortak adaylar göstereceği bugünden belliyken, muhalefet ayrışırsa hezimet kaçınılmaz olur. CHP bu dağınık manzarada seçim kazanamaz. İmamoğlu ve Yavaş'ın karizmaları, İstanbul ve Ankara'yı almaya yetmeyebilir." dedi.

13:58 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP yandaşı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu yönetiminin yerel seçim adımlarını eleştirdi.

CHP yandaşı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu yönetiminin yerel seçim adımlarını eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski ortaklarına yönelik yaptığı zehir zemberek açıklamalar, seçimden mağlubiyetle ayrılan muhalefet partileri arasındaki krizin şiddetini artırdı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz,
"Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz"
açıklamasında bulunan Akşener'in bu restinin, muhalefette kayıplara yol açacağını söyledi.

"Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara için vakit kaybediyor"

En kötü senaryonun yaşandığını söyleyen CHP yandaşı Saymaz, muhalefeti şu sözlerle eleştirdi:

"İyi Parti'nin kararı henüz kesinleşmeden CHP'nin İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını ilan etmesi gerekirdi. Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nu yeniden aday göstereceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara için vakit kaybediyor.

"Bütün muhalefet kaybeder"

CHP bu dağınık manzarada seçim kazanamaz. İmamoğlu ve Yavaş'ın karizmaları, İstanbul ve Ankara'yı almaya yetmeyebilir. CHP'liler bilmeli ki İyi Partilileri ve milliyetçileri küstürerek, sadece HDP ve TİP'i yanına çekerek, İBB'yi ve Ankara'yı elde tutamazlar. Bu, görünürde ‘solcu' öneri Erdoğan'ın CHP'yi HDP ile baş başa bırakma ve marjinalleştirme planına su taşır.. İyi Partililer de bilmeli ki kaybeden yalnızca CHP olmaz. Bütün muhalefet kaybeder."


#İsmail Saymaz
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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