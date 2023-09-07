İYİ Partili Melih Aydın CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Hadsizliğinizi çekmek zorunda değiliz

İYİ Partili Melih Aydın, CHP liderini topa tuttu.
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, seçimlere tek başlarına gireceklerini ve 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle hedef aldı. Akşener'i 'kafayı tırlatmış ve kepaze' olarak niteleyen Aysever,
"Bugün aldığım en iyi haber bu. Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihte kaybolup gidecek."
dedi. Sözlerinin devamında Akşener'e 'faşist' diyen Aysever,
"Akşener kimden intikam alıyorsa 'her yerden aday çıkaracağız' diyor."
diye konuştu.
Bu sözleri sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın, CHP'yi çok sert sözlerle hedef aldı.
"Türkiye'yi kaybetmiş genel başkanınızı hadsizliğinizi çekmek zorunda değiliz"
"Türkiye'yi kaybetmiş genel başkanınızı hadsizliğinizi çekmek zorunda değiliz"
Sözlerine,
"Parti rozetimiz göğsümüzde diye başka parti iç işine karışmak, konuşmak bize yakışmaz diyorduk ama artık yetti"
diyerek başlayan Aydın, "
Israrla kendi adaylığını dayatıp Türkiye'yi kaybettirmiş genel başkanınızı, hadsizliğinizi, trollerinizi çekmek zorunda değiliz."
dedi.
"İşte seçim, işte meydan!"
"İşte seçim, işte meydan!"
İYİ Parti’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da ismi geçen Aydın,
"Bu kadar memnuniyetsizsiniz bakın kurtuldunuz bizden işte ne güzel. İşinize, partinize, kendi sorunlarınıza odaklanın. İşte seçim, işte meydan!
" ifadelerini kullandı.
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1 saat önce