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POLİTİKA

Akşener'in 'çarparım' çıkışı sorulan Kılıçdaroğlu'ndan kaçamak cevap: Altılı masada bir sorun yok

Partisinin CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in 'çarparım' çıkışının sorulması üzerine kaçamak bir cevap verdi. CHP lideri, Altılı masada birlik olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını ve masanın dağılmayacağını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşenerin çarparım çıkışı sorulan Kılıçdaroğlundan kaçamak cevap: Altılı masada bir sorun yok
Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında Saraçhane ziyareti öncesinde izin aldığı aldığı iddiaları üzerine açıklamada bulunmuştu.

Akşener, söz konusu iddialar üzerine "Bunu söyleyeni çarparım, yeni seçtirdiğimiz belediye başkanlarına destek verirken izin alacak halim yok" demişti.

AKŞENER'İN 'ÇARPARIM' ÇIKIŞI SORULDU

Akşener'in bu sözlerinin ardından sessizliğini koruyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ALTILI MASADA SORUN YOK"

Kılıçdaroğlu, Akşener'in 'çarparım' çıkışının sorulması üzerine 6'lı masada bir birlik olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını, 6'lı masanın dağılmayacağını ifade etti.

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