Akşener'in 'çarparım' çıkışı sorulan Kılıçdaroğlu'ndan kaçamak cevap: Altılı masada bir sorun yok Partisinin CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in 'çarparım' çıkışının sorulması üzerine kaçamak bir cevap verdi. CHP lideri, Altılı masada birlik olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını ve masanın dağılmayacağını ifade etti.

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