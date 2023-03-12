Akşener'in CHP ve HDP'yi topa tuttuğu görüntüler gündemde

Geçtiğimiz günlerde ittifak ortağı CHP'nin, HDP ile görüşmesinde bir sakınca görmediğini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2017 yılında Çankırı'da yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi. O dönemde partisinin CHP ve HDP ile anılmasına sert tepki gösteren Akşener, "İYİ Parti'yi, CHP ve HDP ile yan yana getirme çabasını çirkin, saygısız ve çok ayıp buluyorum." demişti.