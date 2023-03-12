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Gündem

Akşener'in CHP ve HDP'yi topa tuttuğu görüntüler gündemde

Geçtiğimiz günlerde ittifak ortağı CHP'nin HDP ile görüşmesinde bir sakınca görmediğini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2017 yılında yaptığı bir konuşma gündeme geldi. Partisinin CHP ve HDP ile anılmasına tepki gösteren Akşener, "İYİ Parti'yi, CHP ve HDP ile yan yana getirme çabasını çirkin, saygısız ve çok ayıp buluyorum." demişti.

10:52 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından katıldığı canlı yayında HDP ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

"CHP ile HDP görüşebilir"

Konuşmasında HDP'li Mithat Sancar'ı 'hoca' ifadesiyle anan Akşener,
"CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez."
demişti.

"Yan yana getirme çabası çirkin" demişti

İttifak ortağı CHP'nin HDP ile görüşmesinde bir sakınca görmediğini açıklayan Akşener'in 2017 yılında yaptığı bir konuşma gündeme geldi. İYİ Parti'nin CHP ve HDP ile yan yana geldiği yönündeki açıklamalara tepki gösteren Akşener,
"İYİ Parti'yi, CHP ve HDP ile yan yana getirme çabasını çirkin, saygısız ve çok ayıp buluyorum."
demişti.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP mesajları geldi: Elbette görüşeceğiz
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP mesajları geldi: Elbette görüşeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP güzellemeleri geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ifade etti. Akşener'in açıklamaları sorulan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, HDP'yi ziyaret etmemenin büyük bir eksiklik olacağını savundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Kılıçdaroğlu'nun temas kurma hakkı var" diyerek HDP'ye yeşil ışık yaktı. "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de "Sözlerimin arkasındayım." mesajı verdi.

#Meral Akşener
#İYİ Parti
#HDP
#CHP
37 dakika önce
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