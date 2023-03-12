Akşener'in CHP ve HDP'yi topa tuttuğu görüntüler gündemde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından katıldığı canlı yayında HDP ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
"CHP ile HDP görüşebilir"
"CHP ile HDP görüşebilir"
Konuşmasında HDP'li Mithat Sancar'ı 'hoca' ifadesiyle anan Akşener,
"CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez."
demişti.
"Yan yana getirme çabası çirkin" demişti
"Yan yana getirme çabası çirkin" demişti
İttifak ortağı CHP'nin HDP ile görüşmesinde bir sakınca görmediğini açıklayan Akşener'in 2017 yılında yaptığı bir konuşma gündeme geldi. İYİ Parti'nin CHP ve HDP ile yan yana geldiği yönündeki açıklamalara tepki gösteren Akşener,
"İYİ Parti'yi, CHP ve HDP ile yan yana getirme çabasını çirkin, saygısız ve çok ayıp buluyorum."
demişti.
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