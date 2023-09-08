Akşener'in danışmanı İbrahim Alagöz'ün CHP'ye geçtiği ortaya çıktı

Meral Akşener'in danışmanı olan İbrahim Alagöz'ün, Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP'ye geçtiği ortaya çıktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski ortaklarına yönelik yaptığı zehir zemberek açıklamalar, seçimden mağlubiyetle ayrılan muhalefet partileri arasındaki krizin şiddetini artırdı. "Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz" diyen Akşener, 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu.
Akşener'in danışmanı CHP'ye transfer oldu
Eski ortaklarının kendilerini ihanetle, iş birlikçilikle suçladığını ifade eden Akşener'i kızdıracak yeni bir hamle geldi. İYİ Parti'nin Bursa Milletvekili adayı ve Akşener'in danışmanı olan İbrahim Alagöz'ün CHP'ye transfer olduğu ortaya çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun davetiyle partiye katıldı
Alagöz, Kılıçdaroğlu'nun rozetini taktığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: