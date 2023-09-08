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Akşener'in danışmanı İbrahim Alagöz'ün CHP'ye geçtiği ortaya çıktı

CHP'den, eski ortaklarına zehir zemberek mesajlar göndererek yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kızdıracak yeni bir hamle geldi. Bursa Milletvekili adayı ve Akşener'in danışmanı olan İbrahim Alagöz'ün CHP'ye transfer olduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun rozetini taktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Alagöz, kendisini bizzat CHP liderinin davet ettiğini söyledi.

14:13 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meral Akşener'in danışmanı olan İbrahim Alagöz'ün, Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP'ye geçtiği ortaya çıktı.

Meral Akşener'in danışmanı olan İbrahim Alagöz'ün, Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP'ye geçtiği ortaya çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski ortaklarına yönelik yaptığı zehir zemberek açıklamalar, seçimden mağlubiyetle ayrılan muhalefet partileri arasındaki krizin şiddetini artırdı. "Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz" diyen Akşener, 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu.

Akşener'in danışmanı CHP'ye transfer oldu

Eski ortaklarının kendilerini ihanetle, iş birlikçilikle suçladığını ifade eden Akşener'i kızdıracak yeni bir hamle geldi. İYİ Parti'nin Bursa Milletvekili adayı ve Akşener'in danışmanı olan İbrahim Alagöz'ün CHP'ye transfer olduğu ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun davetiyle partiye katıldı

Alagöz, Kılıçdaroğlu'nun rozetini taktığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu' nun daveti üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılma mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemiz ve Bursamız için daha aydınlık bir gelecek inşa etme yolunda yeni bir adım attık."


#İbrahim Alagöz
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İYİ Parti
#Meral Akşener
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