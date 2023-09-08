Akşener'in danışmanı İbrahim Alagöz'ün CHP'ye geçtiği ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifaksız yerel seçim kararıyla birlikte CHP'yi yerden yere vurduğu açıklamalarının yankıları sürüyor. "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık." açıklamasıyla da CHP'yi hedef alan ve '15 vekil' tartışmalarını öne çıkaran Akşener'e cevap ise CHP Eski Milletvekili Gaye Usluer'den geldi. İYİ Parti'nin 2019 seçimlerine ve TBMM'ye CHP'nin verdiği 15 vekil sayesinde girdiğini anımsatan Usluer, "Bir kalemde silip 'Biz borcumuzu ödedik' diyemezler." dedi.