Gündem Akşenerin kürsüye pideci diye çıkardığı kişi CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı çıktı
POLİTİKA

Akşener’in kürsüye 'pideci' diye çıkardığı kişi CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'bölücü kebapçı' açıklamasının ardından, partisinin dünkü grup toplantısında kürsüye 'pideci' diyerek İbrahim Çetinkaya'yı çıkarmıştı. Çetinkaya’nın, CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşener’in kürsüye pideci diye çıkardığı kişi CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı çıktı
İbrahim Çetinkaya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, yaptığı paylaşımla, Bahçeli'nin kebap yiyen HDP'lileri ve CHP'lileri kast ettiğini açıklamıştı.

AKŞENER KEBAPÇI ÇIKARTTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin dünkü grup toplantısında kürsüye kebapçı olduğu belirtilen İbrahim Çetinkaya'yı çıkardı. Çetinkaya, yaptığı konuşmada "Bizden terörist olmaz" dedi.

Ancak Akşener'in, Bahçeli'nin kebapçılara terörist dediğini öne sürerek söz hakkı verdiği Çetinkaya'nın, geçmiş dönemlerde CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı olduğu ortaya çıktı.

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