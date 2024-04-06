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Akşener'in yardımcısı Mehmet Tolga Akalın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti kurultayında genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. "İYİ Parti akıbetini şahıslara bağlamış bir lider partisi değildir" diyen Akalın, "Türk milliyetçilerinin devlet yönetme arzusunu temsil eden 'Büyük Türk Milleti'nin partisidir." diye konuştu.

20:44 - 6/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:45 - 6/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Mehmet Tolga Akalın - Meral Akşener
Mehmet Tolga Akalın - Meral Akşener

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde alınan başarısız sonucun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dönük istifa çağrıları gündeme gelmişti. 1 Nisan'da açıklama yapan Akşener, partisini olağanüstü seçimli kurultaya götüreceğini açıklamıştı.

İYİ Parti, olağanüstü seçimli kurultayı 27 Nisan'da yapacak.

Akşener'in yardımcısı İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti kurultayında genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

"İYİ Parti akıbetini şahıslara bağlamış bir lider partisi değildir"
diyen Akalın,
"Türk milliyetçilerinin devlet yönetme arzusunu temsil eden 'Büyük Türk Milleti'nin partisidir
." diye konuştu.
Akalın yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

"Bu siyasi hareketin müktesebatınının, hafızasının ve aklının hiçe sayılarak tutarsız ve duygusal kararla yönetilmesi karşı karşıya kaldığımız bu büyük ağır yenilginin en büyük sebebidir.

Siyasi mücadelemizin herhangi bir noktasında bu siyasi harekete emek vermiş, haksızlığa uğramış ama yine de yılmadan mücadele etmiş dava arkadaşlarımızın ödedikleri bedellerin, yaptıkları fedakarlıkların tarihsel olarak da şahidiyim ve farkındayım.

Haklarını teslim etmeye, emeklerinin karşılığını vermeye, veremediklerimle hellaleşmeye geliyoruz.

100 yıl sonra yeniden Türk milliyetçilerini, Türk vatanseverlerini, Türk yurtseverlerini, Cumhuriyeti kuran ana fikri iktidar yapmaya geliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, dava arkadaşlarımızı 8 Nisan pazartesi günü saat 13.00’te genel merkezimizde yapacağım kurultay süreci ve genel başkan adaylığı konulu basın açıklamama davet ediyorum."


#İYİ Parti
#Mehmet Tolga Akalın
#Meral Akşener
#Kongre
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