Akşener'in yardımcısı Mehmet Tolga Akalın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde alınan başarısız sonucun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dönük istifa çağrıları gündeme gelmişti. 1 Nisan'da açıklama yapan Akşener, partisini olağanüstü seçimli kurultaya götüreceğini açıklamıştı.
İYİ Parti, olağanüstü seçimli kurultayı 27 Nisan'da yapacak.
Akşener'in yardımcısı İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti kurultayında genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.
"Bu siyasi hareketin müktesebatınının, hafızasının ve aklının hiçe sayılarak tutarsız ve duygusal kararla yönetilmesi karşı karşıya kaldığımız bu büyük ağır yenilginin en büyük sebebidir.
Siyasi mücadelemizin herhangi bir noktasında bu siyasi harekete emek vermiş, haksızlığa uğramış ama yine de yılmadan mücadele etmiş dava arkadaşlarımızın ödedikleri bedellerin, yaptıkları fedakarlıkların tarihsel olarak da şahidiyim ve farkındayım.
Haklarını teslim etmeye, emeklerinin karşılığını vermeye, veremediklerimle hellaleşmeye geliyoruz.
100 yıl sonra yeniden Türk milliyetçilerini, Türk vatanseverlerini, Türk yurtseverlerini, Cumhuriyeti kuran ana fikri iktidar yapmaya geliyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle, dava arkadaşlarımızı 8 Nisan pazartesi günü saat 13.00’te genel merkezimizde yapacağım kurultay süreci ve genel başkan adaylığı konulu basın açıklamama davet ediyorum."