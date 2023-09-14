Akşener'in yerel seçim kararı İmamoğlu'nu panikletti: Ben hala ittifakın gerekli olduğunu söylüyorum

Ekrem İmamoğlu-Meral Akşener
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler'de İBB'ye ait bir spor tesisinin temel atma ve tanıtım törenine katıldı. İmamoğlu törende gerçekleştirdiği konuşma sonrasında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.
Bir basın mensubunun İYİ Parti'nin yaklaşan yerel seçimlerde 81 ilde aday açıklamaları konusundaki soruya yanıt veren İmamoğlu, şunları söyledi:
"İYİ Parti ve yöneticileriyle diyaloğun yönetilebileceğini düşünüyorum"
Yerel seçimlerde ittifakın gerekli olduğunu söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti: