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Akşener'in yerel seçim kararı İmamoğlu'nu panikletti: Ben hala ittifakın gerekli olduğunu söylüyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçim kararına ilişkin açıklamada bulundu. İttifakın hala gerekli olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.

Kübra Yaşar
14:00 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu-Meral Akşener

Ekrem İmamoğlu-Meral Akşener

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler'de İBB'ye ait bir spor tesisinin temel atma ve tanıtım törenine katıldı. İmamoğlu törende gerçekleştirdiği konuşma sonrasında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Bir basın mensubunun İYİ Parti'nin yaklaşan yerel seçimlerde 81 ilde aday açıklamaları konusundaki soruya yanıt veren İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ben hala aynı düşünüyorum neticede Sayın Akşener'in daha önceki ifadelerini de dinlediğimi ve özenle dinlediğimi ve takip ettiğimi söyledim. Ben dünkü açıklamaları da Sayın İYİ Parti sözcüsünü de dinledim, farklı yorumları da dinliyor takip ediyorum. "

"İYİ Parti ve yöneticileriyle diyaloğun yönetilebileceğini düşünüyorum"

Yerel seçimlerde ittifakın gerekli olduğunu söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti:

"Ben hala ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Zamanla göreceğiz, zaten en önemli unsurun toplumsal ittifak olduğu ve özellikle muhalefet tabanının güçlü bir ittifak modeliyle sonuca kavuşabileceğini bilen birisiyim. Bunu özenli bir şekilde İstanbul'da yaşadık ve yaşattık.
Başta CHP ve İYİ Parti ittifakının yanı sıra güçlü bir İstanbul ittifakının tesisiyle bambaşka bir demokrasi mücadelesi verildi ve kazanıldı. Yine büyük bir demokrasi mücadelesinin verilmesi ve kazanılması hususunda diyalog çerçevesini ne yüksek seviyede tutan toplumsal katmanlarını en iyi şekilde analiz eden ve görüşmeleri titiz bir biçimde İstanbul ve Türkiye için en doğru demokrasi yolculuğunu tariflemek adına hazır ve gayretli bir ekibiz. Biz bunu başaracağımızı düşünüyoruz, başarırız da. Bu anlamda yine en güçlü şekliyle Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek"

İmamoğlu'na kapıyı kapatan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu: Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak
İmamoğlu'na kapıyı kapatan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu: Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına girme kararıyla ilgili konuştu. İttifak yapılarak bir değişimin gerçekleşmediğini pratikte gördüklerini belirten Kavuncu, "Bizim artık bugünden itibaren birilerine seçim kazandırma veya birilerine seçim kaybettirme gibi bir çalışmamız, bir amacımız olmayacak. Bizim tek odaklanacağımız nokta 'Kendimiz bu seçimi nasıl kazanırız?' olacak" dedi. İmamoğlu'nun 'İttifak şart' çıkışına da değinen Kavuncu, böyle bir teklifle kendilerine gelinmesi halinde reddedeceklerini belirterek "GİK’in almış olduğu bir karar var ve bu net. Bunun değişmesi için bir sebep yok." diye konuştu.


#Ekrem İmamoğlu
#Meral Akşener
#CHP
#İYİ Parti
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