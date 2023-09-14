Akşener'in yerel seçim kararı İmamoğlu'nu panikletti: Ben hala ittifakın gerekli olduğunu söylüyorum

Başta CHP ve İYİ Parti ittifakının yanı sıra güçlü bir İstanbul ittifakının tesisiyle bambaşka bir demokrasi mücadelesi verildi ve kazanıldı. Yine büyük bir demokrasi mücadelesinin verilmesi ve kazanılması hususunda diyalog çerçevesini ne yüksek seviyede tutan toplumsal katmanlarını en iyi şekilde analiz eden ve görüşmeleri titiz bir biçimde İstanbul ve Türkiye için en doğru demokrasi yolculuğunu tariflemek adına hazır ve gayretli bir ekibiz. Biz bunu başaracağımızı düşünüyoruz, başarırız da. Bu anlamda yine en güçlü şekliyle Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek"